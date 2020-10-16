Победители конкурса «Областной газеты» «Урожайный ОГород» делятся секретами выращивания тыквы

Радостный момент уборки тыкв: Любовь и Александр Таракановы, в центре их внук Илья Фото: Сталина Гаврилова

В семье Таракановых из Режа тыквы очень любят. Умеют их выращивать, делать из них заготовки и даже использовать для оформления цветочных букетов. В этом году Любовь Ивановна и Александр Алексеевич вырастили на своём садовом участке под Режом… 60 тыкв. Поразило нас не только обилие и разнообразие огородных «толстушек», но и то, с какой любовью и выдумкой они были запечатлены на фото. Так что первое место в конкурсе «Урожайный ОГород», результаты которого мы подводим сегодня, по праву достаётся Любови и Александру Таракановым.

Огородная «толстушка» любит погорячее

Тыквы, конечно, выращивают очень многие садоводы, но у семьи Таракановых есть свои секреты получения богатого и разнообразного на сорта урожая. Не могли мы не спросить наших героев и о том, зачем они выращивают их в таком количестве. Хозяйка призналась, что не рассчитывала изначально на такой богатый урожай, но помогло жаркое лето. А вообще, тыква в этом семействе – один из главных овощей.

– У меня сахарный диабет, поэтому есть ограничения в питании, – говорит Любовь Тараканова. – Например, мне нельзя есть картошку, а тыкву можно. Я из неё варю суп, делаю сок, различные заготовки, поэтому и выращиваю много.

Конечно, одними тыквами семья Таракановых не ограничивается: на участке в пять соток супруги выращивают практически всё, от яблок до цветов. Под томаты и огурцы заняты две теплицы. Единственное, чего здесь не найти, это картошка. Картофельное поле стало тыквенным.

Обязанности по выращиванию любимого овоща в этом семействе разделены: уход за тыквами и выращивание рассады – забота хозяйки, а копка гряд и внесение на них навоза – ответственность хозяина. Кстати, тыкву здесь выращивают только на горячей навозной гряде. Благодаря этому удаётся высаживать рассаду в самые ранние сроки и баловать себя сортами мускатной сладкой тыквы с длительным сроком созревания.

– Семена на рассаду сею в теплицу в конце марта под многослойное укрытие, – рассказывает Любовь Ивановна. – Чуть раньше муж укладывает свежий навоз в гряды, в конце апреля на них высаживаю рассаду. Перед этим вносим на гряды перегной, потом ставим дуги и закрываем посадки агрилом.

На тёплой гряде рассада не страдает от возвратных весенних заморозков, и растения рано начинают плодоносить. Уже в конце мая-начале июня на здешних тыквах начинают завязываться плоды – многие садоводы в это время только начинают высаживать рассаду тыквы в открытый грунт. Количество плодов Таракановы не нормируют, да это и невозможно сделать – настолько сильно разрастаются кусты. Нынешний богатый урожай дали всего двенадцать растений.

Подкормками Любовь Ивановна не увлекается, лишь перед посадкой рассады тыквы обильно заправляет лунки древесной золой, чтобы завязи было много. А вот поливает часто, минувшим жарким летом – почти каждый день. Ещё один секрет: никогда не высевает свежие семена тыквы: у растений, полученных от них, низкая завязываемость плодов. Последние плоды садовод снимает в конце августа-начале сентября. К тому времени некоторые из них вырастают до десяти килограммов. Далее начинается не менее важный период переработки плодов.

РЕЦЕПТ Варенье из тыквы с курагой от Любови Таракановой Ингредиенты: Тыква – 2 килограмма, Курага – 800 граммов, Сахар – 1 килограмм. Тыкву нужно почистить и нарезать кусочками. Курагу помыть, обсушить и порезать. Приготовленную тыкву засыпаем сахаром и оставляем на два часа, чтобы она дала сок. После этого ставим тыкву на огонь, через 20 минут добавляем курагу и варим до готовности ещё 20 минут. Горячее варенье раскладываем по банкам.

На одном растении у Таракановых вырастает до семи-восьми плодов тыквы Фото: Сталина Гаврилова

Грузите тыквы … тачками

– Мои самые любимые заготовки из тыквы – сок и варенье с курагой, – делится секретами Любовь Ивановна. – Сок делаю очень просто: мякоть тыквы нарезаю кусочками, добавляю немного воды и варю, пока не закипит. Потом измельчаю блендером, добавляю немного сахара и довариваю дальше. Горячий сок разливаю по банкам.

Часть тыкв идёт в заморозку, что-то увозят дети. Немалое количество Таракановы просто раздаривают соседям и знакомым, причём делают это с выдумкой, украшая плоды цветами. Получается красиво и с пользой.

– Тыква – очень полезный продукт, на 90 процентов состоит из воды. Если её регулярно употреблять, не будет проблем с почками, есть витамины А и Е, – говорит Любовь Тараканова. – Также в ней много железа, это помогает при анемии, кровь будет хорошей.

Выращивать тыквы нравится и внуку Илье, он часто гостит в саду у бабушки и дедушки. Илья и грядки копает, и поливает их. Но больше всего ему нравится убирать тыквы, особенно, когда самые тяжёлые плоды приходится увозить на тачке. Тяжёлая ноша поневоле заставляет гордиться тем, что вырастил такой урожай.

ВАЖНО Второе место в конкурсе «Урожайный ОГород» заняла Галина Колмакова из села Останино Режевского ГО — читательница отправила нам фото своего урожая и целого склада заготовок. Третье место досталось жительнице Асбеста Маргарите Нелюбиной за фото с дынями. Материалы об этих победителях конкурса читайте в следующих номерах «Облгазеты» на полосе «Дом. Сад. Огород».

Некоторые из тыкв перед тем, как подарить, Таракановы украшают цветами Фото: Сталина Гаврилова

Опубликовано в №195 от 17.10.2020