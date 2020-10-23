Обычно газании высаживают рассадой, но дачница Елена Исупова решилась на эксперимент и высадила их сразу в открытый грунт. Результат превзошёл все ожидания. Фото: Станислав Мищенко

У дачницы из Первоуральского городского округа Елены Исуповой в середине октября распустились газании — одни из самых необычных растений родом из Южной Африки, цветы которых привлекают своей пышностью и яркими красками.

Несмотря на похолодание, чувствуют себя эти многолетники из семейства Астровые достаточно бодро: кадка с ними стоит у женщины в застеклённой теплице, пока температура воздуха там держится на уровне плюс четырёх-пяти градусов. Елена Исупова надеется, что до ноября газании не замёрзнут.

– Газании я посадила ещё в начале июля сразу в открытый грунт, использовала для этого специальную цветочную почвосмесь, – рассказывает дачница. – Лето было жаркое, и они довольно хорошо проклюнулись. Чтобы получить разные оттенки, купила семена сорта Рассвет Тигровая F1 смесь красок. Поливала и ежемесячно подкармливала газании комплексными минеральными удобрениями — нитроаммофоской и двойным суперфосфатом. В сентябре поставила кашпо с растениями в теплицу, чтобы уберечь их от заморозков, а в конце месяца у них стали формироваться бутоны. Я боялась, что они не распустятся, но осень выдалась тёплой, и теперь цветы радуют меня, когда я приезжаю в сад. Очень необычно смотреть на голые грядки, посреди которых стоят эти удивительные цветы.

Опубликовано в №200 от 24.10.2020