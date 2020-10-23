Темы дня

Общество / Дом. Сад. Огород
23 октября 2020, 18:02

Африканские краски уральской осени – садоводу из Первоуральского ГО удалось вырастить газании

Газании

Обычно газании высаживают рассадой, но дачница Елена Исупова решилась на эксперимент и высадила их сразу в открытый грунт. Результат превзошёл все ожидания. Фото: Станислав Мищенко

У дачницы из Первоуральского городского округа Елены Исуповой в середине октября распустились газании — одни из самых необычных растений родом из Южной Африки, цветы которых привлекают своей пышностью и яркими красками.

Несмотря на похолодание, чувствуют себя эти многолетники из семейства Астровые достаточно бодро: кадка с ними стоит у женщины в застеклённой теплице, пока температура воздуха там держится на уровне плюс четырёх-пяти градусов. Елена Исупова надеется, что до ноября газании не замёрзнут.

– Газании я посадила ещё в начале июля сразу в открытый грунт, использовала для этого специальную цветочную почвосмесь, – рассказывает дачница. – Лето было жаркое, и они довольно хорошо проклюнулись. Чтобы получить разные оттенки, купила семена сорта Рассвет Тигровая F1 смесь красок. Поливала и ежемесячно подкармливала газании комплексными минеральными удобрениями — нитроаммофоской и двойным суперфосфатом. В сентябре поставила кашпо с растениями в теплицу, чтобы уберечь их от заморозков, а в конце месяца у них стали формироваться бутоны. Я боялась, что они не распустятся, но осень выдалась тёплой, и теперь цветы радуют меня, когда я приезжаю в сад. Очень необычно смотреть на голые грядки, посреди которых стоят эти удивительные цветы.

  • Опубликовано в №200 от 24.10.2020

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.10.2020, 19:16 / Общество
Свердловчанин пойдёт под суд за жестокое обращение к котом Баксом и кошкой Фросей
23.10.2020, 18:48 / Общество
Особенности пакетов из полипропилена
23.10.2020, 18:32 / Общество
Как правильно парковаться в городе?
23.10.2020, 18:32 / Общество
В Свердловской области подключили к интернету 528 социально значимых объектов
23.10.2020, 17:47 / Общество
Министр просвещения РФ поставил прививку от COVID-19