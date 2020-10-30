Как раз и навсегда прогнать мышей с садового участка?

Укрыть пластиковыми бутылками от мышей можно только молодые деревья Фото: Алексей Кунилов

Не секрет, что зимой мыши очень любят полакомиться корой деревьев или теми растениями, что остаются на садовом участке до следующего дачного сезона. Нынешней осенью этих грызунов особенно много – на эту проблему «Облгазете» пожаловалось несколько садоводов. Поэтому вопрос эффективных способов борьбы с мышами стал очень актуальным.

– У мышей, как и многих других животных и насекомых, есть циклы численности, – говорит «Облгазете» кандидат биологических наук научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Юлия Городилова. – У мышей этот цикл обычно составляет три-четыре года и, этот год стал пиковым для их размножения. Кроме этого, на рост численности мышей на Среднем Урале в этом году могла повлиять и минувшая тёплая зима с весной: отсутствие морозов позволило грызунам хорошо размножаться под землёй.

Кстати Когда на улице появится устойчивый снежный покров, то защитить стволы деревьев от грызунов на садовом участке можно и обычным оттаптыванием дорожки вокруг растений на снегу. Мыши передвигаются под землёй, поэтому уплотнённый снег будет для них преградой.

Что касается борьбы с мышами, то здесь эксперты выделяют три основных способа - механический (защита для растений), отлавливание разнообразными ловушками с приманкой (иногда отравленной) и отпугивающие вещества и устройства.

– Самый простой способ отпугивания мышей на садовом участке – механический, – рассказывает «Облгазете» старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский. – Для этого необходимо взять две пластиковые бутылки объёмом в полтора литра, отрезать у них горлышко и дно, разрезать бутылки повдоль и надеть их на ствол деревца: яблони, груши, сирени. Сначала одну бутылку, затем вторую. Они должны плотно прилегать друг к другу и доходить до самой земли, чтобы мышка не подлезла к ним, но небольшая воздушная прослойка между корой и пластиком необходима. Вместо пластиковых бутылок можно использовать рубероид или старые куски линолеума, обернув и закрепив их вокруг ствола. Но всё же этот способ больше подходит для молодых деревьев с тонким стволом.

Если территория садового участка большая и на ней много молодых деревьев, то бороться с грызунами лучше с помощью мышеловок или просто отравленных приманок. Сейчас в садовых магазинах можно найти даже такие отравляющие вещества, которые имеют мумифицирующий эффект и нейтрализуют запах мёртвых грызунов. Однако если у вас есть кошка или собака, с которой вы приезжаете на дачу, либо домашние животные водятся у ваших соседей, то такой способ борьбы с мышами нужно использовать осторожно, продумывать места раскладки приманок. В противном случае есть риск отравить не только надоедливую мышь, но и любимого питомца.

– Хорошо отпугивают мышей запахи мяты, полыни, пижмы, лаванды. Поэтому можно разложить пучки этих растений по территории садового участка или тряпочки, пропитанные ароматами этих трав, – рекомендует Юлия Городилова. – Некоторые садоводы раскладывают возле растений в своём саду использованный наполнитель кошачьего туалета. Коты – враги мышей, и грызуны боятся уже одного их запаха, поэтому такой способ тоже эффективен.

Отличное средство от мышей и ультразвуковые отпугиватели. Они продаются в садовых магазинах, и если регулярно включать их на даче, то мыши уйдут. Отпугиватели излучают ультразвуковые волны, заставляющие грызунов убегать подальше. Но если вы не посещаете свой дачный участок в осенне-зимнее время часто, то этот способ борьбы с мышами не для вас. К тому же некоторые люди слышат исходящий от таких отпугивателей неприятный звук, что действует им на нервы.

– С наступлением холодов мыши начинают селиться ближе к человеку, но выбирают не открытые, а укромные и затемнённые места, – говорит Дмитрий Тележинский. – Если у вас на участке есть какие-то свалки дров, компостные кучи, то там наверняка живут грызуны, которые перебегают оттуда к деревьям и растениям на участке. Поэтому разные приманки, ловушки и отпугиватели необходимо размещать и возле таких объектов.