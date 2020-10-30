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30 октября 2020, 18:05

Лунный календарь садовода: время убирать картофель и овощи на зимнее хранение

Цукаты из тыквы.

В это время можно заняться приготовлением цукатов из тыквы Фото: Рудольф Грашин

Рассказываем, какими делами можно заняться на своём садовом участке в завершение дачного сезона, а от чего лучше отказаться на этой неделе по рекомендациями лунного календаря.

31 октября Луна находится в фазе полнолуния. Это 15-й лунный день, один из максимально насыщенных энергией, и он вполне благоприятен для работы в огороде или саду. Но что можно сделать там сейчас, в самом конце октября? День хорош для выкопки луковичных, если вы не сделали это раньше. Но самая подходящая по сезону работа в этот день – уборка на долгое хранение урожая. Самое время вытащить из тёплых сараев и подпола домов картофель, морковь, капусту и сложить их в овощные ямы. Полезно и заняться заготовкой выращенной продукции впрок: консервированием, сушкой яблок, изготовлением соков и вина.

1 ноября не стоит затевать активных работ в огороде и саду. Не рекомендуется посадка, обрезка растений. Ограничьте свои работы удобрением почвы и подготовкой теплиц к следующему сезону. Под деревья, кусты и на гряды можно разбросать минеральные удобрения, перегной. Продолжаем сушку осенних яблок, приготовление варенья, соков и заготовок из тыквы и кабачков.

2 и 3 ноября продолжается фаза убывающей Луны – благоприятное время для садовых работ. Можно производить посадки саженцев деревьев и кустарников, но лучше их прикопать до весны и сверху с приходом холодов укрыть снегом. Очень благоприятен день 2 ноября для приготовления сидра и вина из яблок осенних и зимних сортов.

4 ноября. Многие в этот праздничный день будут в саду, но пересаживать растения в этот период не рекомендуется. Сезон пересадок и прикопок в саду в этом дачном сезоне пора завершать. Можно разбросать под деревьями и кустами органические и минеральные удобрения.

5 и 6 ноября допускается обрезка деревьев и кустарников, если вы ещё не успели её провести. Не рекомендуется обильный влагозарядковый полив в саду. А вот дома можно заняться посадкой и пересадкой комнатных цветов, их поливом и обработкой от вредителей и болезней в случае необходимости.

  • Опубликовано в №205 от 31.10.2020 

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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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