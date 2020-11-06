Как обустроить террасы на садовом участке и выращивать на них овощи?

В горных районах Среднего Урала террасное земледелие можно встретить довольно часто. Фото: Станислав Мищенко

Некоторые садовые участки уральцев расположены в предгорной местности, где перепад высот между холмами и низиной может достигать пяти-семи метров. В этих условиях довольно сложно заниматься возделыванием различных агрокультур. Такие участки часто встречаются в окрестностях Таватуя, Нижнего Тагила, Михайловска, Полевского и ряда других населённых пунктов. И подчас единственный выход из этой ситуации – террасное земледелие, задуматься об устройстве которого лучше осенью. Как правильно обустроить террасы, корреспонденту «Облгазеты» рассказала главный специалист екатеринбургского садово-ландшафтного бюро «Щедрый агроном» Любовь Ладейщикова.

Прежде чем приступать к террасированию садового участка, надо определиться с его зонированием и чётко решить, где будут стоять дом и хозяйственные постройки, а где будут разбиты сад и огород. Не менее важно определить экспозицию и угол склона: из-за особенностей уральского климата самыми удачными в наших краях считаются юго-западный и юго-восточный склоны. Ещё один важный пункт, который напрямую влияет на успех, – данные инженерных изысканий по грунтам.

– Необходимо точно знать породный состав грунта и уровень грунтовых вод. Это то, что ландшафтный архитектор сразу захочет выяснить у заказчика, – рассказывает Любовь Ладейщикова. – Если этой информации нет, то придётся нести дополнительные расходы на геосъёмку участка, изыскания по грунтам, определение гидрорежима. Только после анализа всех этих данных и утверждения заказчиком зонирования архитектор или инженер смогут подобрать подходящий вариант устройства подпорных сооружений. Инженер рассчитывает все параметры будущих террас, так как размеры их подошвы (основания), толщины и высоты зависят от плотности грунта. После расчётов можно приступать к строительству.

По словам Любови Анатольевны, на небольшом склоне при устройстве террасы не выше метра можно обойтись и без инженера. Некоторые дачники справляются с этим самостоятельно, плотно подгоняя друг к другу камни, которые есть на участке, способом сухой кладки без использования связывающего раствора. В этом случае лучше дополнительно укрепить склон, посадив деревья и кустарники. Причём крупные деревья предпочтительнее садить перед подпорной стенкой террас, чтобы избежать их сползания в дальнейшем. Однако перед строительством стоит хотя бы однажды проконсультироваться со специалистом, который сможет оценить риски сооружения террас на вашем склоне и подсказать слабые места выбранных вами технических решений.

– При террасировании важно предусмотреть систему водоотведения, – добавляет Любовь Ладейщикова. – При устройстве подпорных стенок на небольших склонах вода естественным образом уходит через щели сухой кладки. После строительства подпорной стенки на террасу досыпается грунт. Террасы дают возможность полнее использовать возможности вертикального озеленения. Хорошо смотрится сад, где декоративные растения и агрокультуры выращиваются рядом.

За счёт создания террас можно увеличить полезную площадь участка и обеспечить лучший режим питания, освещения и увлажнения агрокультур. На высоком склоне можно высаживать растения которые не требуют частого полива, например, крыжовник, сливу, абрикос. Далее каскадом можно выращивать в парниках перцы, огурцы, томаты, баклажаны, которые требуют обильного солнечного света, а ближе к низине – чёрную смородину, землянику, грядки с морковью, капустой. По краю гряд овощных культур или на небольших клумбах можно расположить зелень и лекарственные травы, в частности, мяту, душицу или мелиссу.

Опубликовано в №208 от 07.11.2020