Лунный календарь садовода: время замачивать семена

В конце следующей рабочей недели наступит очень благоприятное время для для замачивания семян, которые вы планируете скоро посадить Фото: Ольга Землянова

Рассказываем, какими делами можно заняться на своём садовом участке в завершение дачного сезона, а от чего лучше отказаться на этой неделе по рекомендациям лунного календаря.

14 ноября – 29-й лунный день. Это время характеризуется остановкой всех жизненных процессов в растениях. Сама земля буквально замирает, поэтому любые манипуляции с почвой будут неблагоприятны. При этом вся энергия переходит к основанию и корням растений, так что в этот день можно обрезать сухие и больные ветки и листья.

15 ноября наступает Новолуние. В этот период работать с растениями крайне не рекомендуется, так как любые культуры становятся очень восприимчивы и могут пострадать даже от самого аккуратного вмешательства. Также стоит отказаться от посевов и пересадок. Вместо этого можно позволить отдохнуть и себе, и своему участку.

16 и 17 ноября – отличное время для работы с землёй после небольшой передышки. В первые лунные сутки все соки растений направлены вверх, поэтому обрезка не рекомендуется. Возможны работы по подзимнему посеву петрушки, пастернака, моркови с последующим мульчированием, а также лука и чеснока в теплице.

18 и 19 ноября можно обильно поливать домашние и тепличные растения и замочить семена растений для посадки, так как на третьи лунные сутки культуры наиболее активно впитывают воду и другие полезные вещества из почвы. Не рекомендуется пересаживать что-либо: растение может не прижиться.

20 ноября Луна находится в неплодородном знаке Водолея, поэтому стоит прекратить любые посадки. В эти дни можно прорыхлить землю и прополоть растения от сорняков в теплице или на подоконнике.

Опубликовано в №213 от 14.11.2020 под заголовком «Время замачивать семена»