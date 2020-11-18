Начинаются новые занятия для председателей садовых некоммерческих товариществ Екатеринбурга

Занятия в школе председателей СНТ при Союзе садоводов Екатеринбурга будут проходить очно, но с ограниченным количеством людей, которые должны быть в защитных масках Фото: Союз садоводов Екатеринбурга

При Союзе садоводов Екатеринбурга стартуют новые бесплатные занятия в школе председателей садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

– Учёбу для представителей СНТ мы организуем каждый год после окончания очередного дачно-огородного сезона. Но в этом году из-за пандемии коронавируса занятия будут проходить в группах не более 15 человек и исключительно по предварительной записи, – говорит председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Разберём все самые актуальные для садоводов вопросы, в том числе сдачу технического отчёта по отходам. Этот документ садоводам придётся оформлять в декабре 2020 года впервые, поэтому мы организуем и онлайн-трансляцию с этого занятия.

Занятия в школе председателей СНТ будут проходить по пятницам с 16:00 по адресу: ул. Куйбышева, 78, 1-й подъезд, домофон №3. Узнать подробности и записаться можно по телефону 8 (343) 254–44–05.

Расписание занятий в школе председателей СНТ в ноябре

Дата Тема занятия 20 ноября Взносы и платежи: порядок оплаты, работа с должниками. 27 ноября Сдача технического отчёта по отходам.