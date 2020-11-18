Начинаются новые занятия для председателей садовых некоммерческих товариществ Екатеринбурга

При Союзе садоводов Екатеринбурга стартуют новые бесплатные занятия в школе председателей садовых некоммерческих товариществ (СНТ).
– Учёбу для представителей СНТ мы организуем каждый год после окончания очередного дачно-огородного сезона. Но в этом году из-за пандемии коронавируса занятия будут проходить в группах не более 15 человек и исключительно по предварительной записи, – говорит председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Разберём все самые актуальные для садоводов вопросы, в том числе сдачу технического отчёта по отходам. Этот документ садоводам придётся оформлять в декабре 2020 года впервые, поэтому мы организуем и онлайн-трансляцию с этого занятия.
Занятия в школе председателей СНТ будут проходить по пятницам с 16:00 по адресу: ул. Куйбышева, 78, 1-й подъезд, домофон №3. Узнать подробности и записаться можно по телефону 8 (343) 254–44–05.
Расписание занятий в школе председателей СНТ в ноябре
|Дата
|Тема занятия
|20 ноября
|Взносы и платежи: порядок оплаты, работа с должниками.
|27 ноября
|Сдача технического отчёта по отходам.
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.