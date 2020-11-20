Лунный календарь садовода: высаживаем лук и зелень на подоконнике

Для посева и посадки зелени в домашних условиях сейчас самое время. Фото: Ольга Землянова

Рассказываем, какими делами можно заняться на своём садовом участке в ближайшую неделю, а от чего лучше отказаться, следуя рекомендациям лунного календаря.

21 ноября можно прополоть посевы на подоконнике или в зимней теплице, заняться мульчированием почвы. А вот поливать или сеять какие-либо культуры в этот день не стоит, так как Луна всё ещё находится в неплодородном знаке Водолея, при котором растения дают плохой урожай.

22 и 23 ноября - в это время Луна переходит в знак Рыбы, а посаженные при нём растения обещают дать плодородный урожай. Возможен посев зелени в отапливаемой теплице: петрушки, укропа, кинзы, базилика, салата. Не рекомендуется чрезмерно поливать комнатные цветы, проводить обрезку и обработку растений химическими препаратами.

24 ноября можно заняться посадкой лука в домашних условиях, высадив луковицы в небольшие ёмкости с грунтом или водой.

25 и 26 ноября Луна вновь входит в неплодородный знак Овна. В эти дни стоит воздержаться от посадок и пересаживания комнатных растений. Займитесь приведением в порядок садового инвентаря, если не нашли времени для этого раньше: вымойте и продезинфицируйте все инструменты, заточите секаторы и пилы, очистите от остатков травы газонокосилку.

27 ноября вновь можно сеять в отапливаемой теплице и на подоконнике пекинскую капусту, кресс-салат, шпинат и листовой салат. Не рекомендуется рыхлить землю, чтобы не повредить ослабленные в эти дни корни. Подготовьте компостную яму к зиме: до наступления серьёзных холодов перекопайте имеющийся недозревший компост, пролейте его водой и утеплите яму ветками и слоем земли около 50 сантиметров.