Какие комнатные растения нельзя держать дома рядом с маленькими детьми?

Опунции – одни из самых красивых кактусов, но их колючки, которые есть на всех частях растения, очень опасны из-за изогнутой формы. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня рынок комнатных растений не такой, каким он был полвека назад. Цветочные магазины и интернет-ресурсы предлагают огромный ассортимент самых разнообразных декоративных культур. Все они полезны хотя бы потому, что выделяют кислород, а многие используются в официальной и народной медицине. Но среди них есть такие, которые нельзя держать дома, если в квартире живут маленькие дети или четвероногие питомцы. Учёный-агроном, специалист по комнатным растениям из Екатеринбурга Марина Завьялова рассказала корреспонденту «ОГ», что не стоит выращивать у себя на подоконнике.

Сами по себе комнатные цветы не ядовиты, но специалисты выделяют несколько групп и семейств растений, которые могут быть опасны для малышей, если они захотят попробовать их на зуб. В первую очередь это колючие растения — кактусы. Из них самыми опасными считаются опунции. У них есть небольшие отростки в пучке колючек — глохидии, которые представляют собой подобие рыболовного крючка. При малейшем прикосновении они обламываются, вонзаясь в одежду и кожу. Вынуть их крайне сложно.

– Родственные кактусам растения, которые тоже не стоит держать в доме с маленькими детьми, это агавы, – рассказывает Марина Завьялова. – У них очень массивное остриё на концах листьев, поэтому в Мексике его раньше использовали как иглу. Сюда же можно отнести юкку и некоторые виды алоэ, например, алоэ устрашающее с острейшими шипами на листьях длиной до шести миллиметров.

Если с кактусами всё ясно, то с другими растениями из стоп-листа не всё так просто. По их внешнему виду даже не подумаешь, что они могут быть опасны для детей и домашних животных. Взять хотя бы молочай, акалифу, кодиеум и остальные виды семейства молочайных. Ядовит у этих растений млечный сок. Он вызывает сильное раздражение слизистой, а в исключительных случаях может привести к аллергии, вплоть до анафилактического шока. Такие случаи, когда ребёнок отламывает лист у кодиеума и слизывает молочную каплю, в практике уральских токсикологов есть, и порой они заканчиваются больницей.

– Ещё одно семейство растений не для детей — ароидные. К нему относятся любимые многими сингониум, аглаонема, монстера, диффенбахия, – продолжает Марина Завьялова. – Сок большинства растений этого семейства обладает раздражающим действием из-за наличия кристалликов оксалата кальция. Если он попадёт в рот, то произойдёт отёк слизистой оболочки. Поэтому существует легенда, что в древности диффенбахию называли «немой розой». В рабовладельческие времена за непокорность или словесные пререкания плантаторы наказывали рабов, заставляя их надкусывать и жевать стебель этого растения. Итог был неприятным: работать человек мог, а есть и говорить — нет, пока не спадёт отёк.

МЕЖДУ ТЕМ Если у вас нет детей, кошек или собак, и вы выращиваете ядовитые растения, то следует соблюдать элементарные правила безопасности во время ухода за ними. Во-первых, при работе с растениями нужно использовать латексные перчатки. Во-вторых, для формирующей стрижки или удаления отмерших веток следует использовать специальные ножи или ножницы, а не кухонные – после манипуляций с растениями эти инструменты тщательно моют с мылом. В-третьих, в процессе ухода нельзя прикасаться руками к глазам, лицу и коже. И в-четвёртых, никогда не пробуйте на вкус выступивший при обрезке сок.

Растения семейства кутровых тоже небезопасны для маленьких детей. Среди них можно перечислить плюмерию, пахиподиум, катарантус, алламанду, хойю и адениум, который сейчас не просто выращивают, а коллекционируют. Но звезда этого семейства — олеандр. Этот кустарник великолепен, но все его части ядовиты за счёт высокого содержания сильнейших гликозидов. А вдыхание аромата цветущего олеандра может вызвать сильнейшую головную боль и даже кратковременную интоксикацию.

– Менее ядовиты дурман, бругмансия и декоративный паслён, – добавляет Марина Завьялова. – У паслёна вырастают небольшие оранжевые плоды, которые привлекают детей своим цветом. Вкус у них неприятный, много не съешь, но расстройство пищеварения будет обеспечено. Кроме того, ягоды могут попасть ребёнку в дыхательные пути. К опасным растениям также относятся азалии. В их листьях содержатся нейротоксины, которые угнетают нервную систему – отравление этим растением может привести к летальному исходу.

Опубликовано в №218 от 21.11.2020