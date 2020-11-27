Что было не так с нынешним урожаем яблок и груш на Среднем Урале?

Под урожай яблок у многих садоводов нынче не хватало вёдер и ящиков. Вот только выглядели плоды не всегда привлекательно Фото: Алексей Кунилов

Минувшее лето для уральцев было очень щедрым на яблоки. Некоторые садоводы, выращивающие лёжкие сорта, перерабатывают их до сих пор. Но богатый урожай оказался не в радость: многие отмечают, что вкус яблок в этом году был хуже, чем обычно, оказалось много мелочи. Хотя лето было жарким и обилие тепла должно было способствовать хорошему качеству плодов, но урожай нынче взял количеством в ущерб качеству. Что же пошло не так для плодовых нынешним летом и как это исправить в будущем – рассказывает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий ТЕЛЕЖИНСКИЙ.

Разбалансировка климатом

– Ещё весной вы давали прогноз, и наша газета об этом писала, что урожай яблок в этом году на Среднем Урале будет большим. Это подтвердилось?

– По многим садам подтвердилось, урожай действительно оказался большим, даже слишком большим, но так было не везде. Например, в моей семье урожай яблок был просто огромный, а вот у родственников на Уралмаше – никакой. Но у них в прошлом году деревья ломились от яблок, а у меня было пусто. И по всей видимости, сейчас урожаи так и будут колебаться в противофазах.

– Но уральским сортам свойственно стабильное плодоношение из года в год. Почему стала проявляться периодичность в плодоношении?

– Это зависит не только от сортов, но и от климатических условий. Мне кажется, что на стабильность плодоношения большое влияние стал оказывать климат. Грубо говоря, если весенний заморозок в одном месте сбил цвет на яблонях, то урожай будет низким, зато на следующий год большим, потому что плодовых почек на отдохнувшем от урожая дереве заложится много. В итоге получается разбалансировка, урожай мы получаем уже не каждый год. И эта тенденция проявляется на Урале всё чаще.

В этом году пострадал вкус груши, но не внешний вид плодов Фото: Рудольф Грашин

3 крупных или 10 мелких?

– А почему пострадало качество плодов?

– Качество плодов, особенно на яблонях летнего срока созревания, выдалось действительно хуже – сказались перегруз деревьев и засуха. Засуха этим летом была довольно сильная, на нашей селекционной станции, где нет полива, местами даже подсохли сорняки. В таких условиях процессы накопления сахаров в плодах нарушаются. Конечно, нужно было поливать деревья. Но когда предвидится такой большой урожай яблок, как был нынче, желательно вообще каким-то образом сократить количество завязей, потому что лучше иметь на ветке три крупных плода отличного вкуса, чем десять мелких и невкусных. Можно обрывать завязи вручную, если дерево невелико. Но с таким же эффектом лучше применять регулярную обрезку, чего многие садоводы не делают и в итоге получают перегруженные урожаем деревья. Процессы плодоношения и вегетативного роста регулируются обрезкой, и это надо помнить всегда. Когда садовод весной укорачивает старые ветки с обилием плодушек, то на яблоне начинают преобладать вегетативные процессы: идёт прирост побегов, стимулируется образование листьев, но уменьшается урожай плодов. Зато они вырастают крупнее и вкус их делается лучше.

– То есть, совет по итогам года – заняться обрезкой тех деревьев, которые обильно плодоносили?

– Обрезка вообще должна быть регулярной, и её не надо приурочивать к тому или иному году. Просто у наших садоводов сложилась практика делать только омолаживающую обрезку уже старых деревьев, которые явно перегружены цветковыми почками. Но лучше до такого состояния их не доводить.

– В таком случае как правильно обрезать деревья?

– Нормальный однолетний прирост на ветках должен составлять 20–30 сантиметров и больше. Такие ветки выделяются, на них нет цветковых почек, но образуются листья. И чем длиннее прирост, тем больше на деревьях появляется листьев, дающих питание для плодов. На старых яблонях однолетний прирост бывает очень мал – три-пять сантиметров, а может и вообще не быть. Обрезав весной такие ветки где-то на метр, мы получим точки роста, из которых возобновится однолетний прирост. К слову, в промышленных садах обрезка идёт постоянно. Там плодоносящие ветки существуют не больше четырёх лет. Такое постоянное поддержание вегетативного роста позволяет получать товарный урожай высокого качества – выровненные красивые яблоки. К этому надо стремиться и садоводам.

Кстати А как себя показала в этом году груша? Галина ТАРАСОВА, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства: – В целом урожай груши на Среднем Урале был хорошим. Правда, многие садоводы жаловались, что на таких уральских сортах, как Бережёная и Талица, в этом году практически не было плодов. Вообще груша по сравнению с яблоней более стабильная по плодоношению, она редко бывает перегружена урожаем. Но нынче, как и у яблони, у груши пострадало качество плодов, особенно это характерно для летних сортов. Сказался недостаток влаги: груша очень требовательная в этом отношении культура. Но хорошо себя показали груши на участках, где полив был организован не под крону, а по всему газону. При таком поливе плоды получились просто отличного вкуса. Но в целом урожай этого года много потерял во вкусе, у плодов некоторых сортов появилась даже терпкость, что характерно для груши в условиях недостатка влаги.

Опубликовано в №223 от 28.11.2020