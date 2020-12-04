Как правильно отчитаться за произведённые отходы в СНТ?

Сдать отчёт об обращении с ТКО за 2020 год необходимо всем СНТ Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Свердловским садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) добавилось бумажной работы. Если в прошлом году им необходимо было отчитываться за то, сколько твёрдых коммунальных отходов (ТКО) они произвели и что с ними сделали только в Росприроднадзор, то теперь похожий отчёт нужно сдавать и для Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления. Задача, прямо скажем, непростая, а выполнить её требуется не позднее 1 февраля 2021 года. Нина Бобина и Яна Сарапулова, специалисты Центра экологического мониторинга и контроля Свердловской области, где принимают отчёты об образовании и обращении с ТКО, на лекции в школе председателей СНТ при Союзе садоводов Екатеринбурга рассказали, как грамотно составить и отправить такой отчёт.

Тонкости ведения и подсчёта

Технический отчёт об образовании и обращении с отходами, согласно статье 19 федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», должны предоставлять все юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы. Порядок представления технического отчета об образовании и обращении с отходами прописан в постановлении правительства Свердловской области №1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления». Однако СНТ обязали предоставлять такие отчёты в рамках «мусорной реформы» в России только с 2019 года, когда все садовые товарищества стали в обязательном порядке заключать договор на вывоз мусора с региональным оператором (см. «ОГ» №19 от 02.02.2019). При этом в Свердловской области обязательную сдачу таких отчётов на местном уровне отложили ещё на год, так что наши садоводы столкнулись с этой проблемой в 2020 году впервые.

Технический отчёт об образовании и обращении с отходами содержит сведения о юридическом лице, виде отходов, их количестве и движении в течение года.

— Количество отходов указывается на основании документа о вывозе счёта-фактуры, счёта-оплаты, а также количества, указанного в договоре с региональным оператором, — говорит Яна Сарапулова. — Но есть тонкость: в договоре с региональным оператором объём отходов, принятых за месяц, указан в кубометрах. А в техническом отчёте количество отходов указывается в тоннах. Поэтому необходимо сначала подсчитать годовой объём отходов, а затем умножить полученную цифру на норматив потребления. В Екатеринбурге он составляет 0,116, для остальных городов Свердловской области – 0,119.

Обязательны для заполнения

Технический отчёт состоит из трёх таблиц. В первой, сводной, содержатся полные сведения о юридическом лице, о характере и количестве отходов, их движении в течение года.

Код юридическому лицу присваивает Центр экологического мониторинга и контроля Свердловской области. Те, кто не успел получить его ранее, могут оставить ячейку незаполненной. Для заполнения обязательны:

наименование юридического лица;

юридический и фактический адрес;

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), ОКВЭД (код по справочнику общероссийского классификатора видов экономической деятельности), ОГРН (основной государственный регистрационный номер), ОКТМО (код по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образования – по фактическому расположению);

код отходов (графа 2);

наименование отходов (графа 3);

количество образованных отходов в тоннах (графа 6);

количество переданных отходов (графа 11) – оно должно совпадать с количеством образованных отходов.

Во второй таблице содержатся сведения о полученных отходах, в третьей – сведения о переданных отходах. Если отходы не относятся к ТКО, например, это полиэтиленовая плёнка и тара, стекло, то нужно указать, какой организации их передали.

К техническому отчёту необходимо приложить следующие документы:

копию паспорта опасного вида отходов;

копию документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

подтверждение действия лимитов на размещение отходов на отчётный год;

характеристику объекта размещения отходов по форме, утверждённой постановлением областного правительства №513-ПП о внесении изменений в порядок ведения областного кадастра отходов;

характеристику технологии обработки, утилизации и обезвреживания отходов.

Штрафные санкции

Приём отчётов по отходам за 2020 год уже начался. Сдать отчёт в Центр экологического мониторинга и контроля Свердловской области, по словам Нины Бобиной,председатели СНТ могут несколькими способами. В период действия ограничительных мер из-за коронавируса отчёт и документы, подтверждающие передачу отходов, можно отправить:

по e-mail – 371330@mail.ru ;

; по почте – 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 129;

опустить в бокс для приёма корреспонденции, установленный при входе в здание.

Если вы выберете бумажный вариант отправки, отчёт следует представить в двух экземплярах, а также вложить почтовый конверт с маркой. Специалисты проверят отчёт, поставят штамп о его принятии и отправят обратно.

Свой экземпляр отчёта СНТ следует хранить, поскольку за непредоставление или несвоевременное предоставление технического отчёта, за недостоверность сведений предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьёй 16–1 Областного закона №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», нарушение порядка предоставления сведений, необходимых для ведения кадастра отходов, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 2 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 100 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ В начале нынешнего года председатели СНТ уже столкнулись с проблемой предоставления отчёта по отходам в Росприроднадзор. О том, какие трудности были тогда и сейчас, журналист «Облгазеты» спросил председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежду Локтионову. – Основная сложность – сроки сверки данных с региональным оператором, который не всегда вовремя предоставляет документы. Проблемы возникали и при пересчёте кубометров в тонны, но теперь объяснили, как это делать. Для пользования программным продуктом необходимо обзавестись электронной подписью, что для многих председателей СНТ тоже затруднительно.

КСТАТИ Вся полезная информация о предоставлении сведений об образовании и обращении с ТКО размещена на сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Чтобы с ней ознакомиться, необходимо зайти на сайт www. mpso . midural . ru и открыть по очереди вкладки «деятельность» – «охрана окружающей среды» – отходы производства и потребления – Свердловский областной кадастр отходов производства и потребления. Кроме того, в помощь тем, кто должен отчитываться по отходам, разработана специальная информационно-аналитическая программа ведения технического отчёта для кадастра отходов. Она доступна для скачивания на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии — там же, где и форма отчёта. Для работы в программе необходимо получить код юридического лица. Это можно сделать, заполнив специальную анкету на сайте. Кроме того, понадобится электронная подпись, которую можно получить через портал Госуслуг.

СПРАВКА «ОГ» Телефоны специалистов отдела ведения областного кадастра отходов Центра экологического мониторинга и контроля Свердловской области (343) 312–03–43 (доб. 50, 51, 52, 53) Электронный адрес: 3713304@mail.ru Телефоны специалистов экспертного отдела Центра: (343) 312–03–43 (доб. 70, 71, 72) Электронный адрес: ekspert-sogu@bk.ru Кроме этого, по вопросам отчётов по ТКО можно обращаться на «горячую линию» Союза садоводов Екатеринбурга по номерам 8–800–222-41–84или 8 (343) 254–44–05 ​​​​​​ с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

Опубликовано в №228 от 05.12.2020