Лунный календарь садовода: подкармливаем растения и обрезаем кусты

Рассказываем, чем следует заняться садоводам дома и на загородном участке в предстоящую неделю декабря.
- 12 декабря — благоприятный день для посева на подоконнике кресс-салата и листовой петрушки, умеренного полива и подкормки комнатных растений органическими удобрениями (биогумусом или древесной золой). В саду желательно провести снегозадержание. Не рекомендуется обрезать кустарники и деревья.
- 13, 14, 15 декабря – период новолуния. В это время домашние и садовые растения становятся крайне уязвимы при любом уходе за ними, поэтому беспокоить их нельзя.
- 16 декабря — выгоняем на зелень репчатый лук, редис, корневые сельдерей и петрушку, обрабатываем комнатные растения биофунгицидами от бактериальных и грибковых заболеваний, прищипываем стебли и делаем декоративную обрезку ветвей. В этот день не следует пересаживать растения в новые горшки.
- 17, 18 декабря — прореживаем всходы, рыхлим и пропалываем почву, опрыскиваем комнатные культуры биоинсектицидами от насекомых-вредителей. Нежелательно поливать и подкармливать растущие растения, сеять зелень, сажать декоративные цветы и многолетники.
- Опубликовано в №233 от 12.12.2020 под заголовком «Подкармливаем растения и обрезаем кусты»
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