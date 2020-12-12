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12 декабря 2020, 01:00

Лунный календарь садовода: подкармливаем растения и обрезаем кусты

Домашнее растение, цветок – хлорофитум. 18 января 2019 г.

В дни новолуния ухаживать за комнатными растениями категорически нельзя. Фото: Владимир Мартьянов

Рассказываем, чем следует заняться садоводам дома и на загородном участке в предстоящую неделю декабря.

  • 12 декабря — благоприятный день для посева на подоконнике кресс-салата и листовой петрушки, умеренного полива и подкормки комнатных растений органическими удобрениями (биогумусом или древесной золой). В саду желательно провести снегозадержание. Не рекомендуется обрезать кустарники и деревья.
  • 13, 14, 15 декабря – период новолуния. В это время домашние и садовые растения становятся крайне уязвимы при любом уходе за ними, поэтому беспокоить их нельзя.
  • 16 декабря — выгоняем на зелень репчатый лук, редис, корневые сельдерей и петрушку, обрабатываем комнатные растения биофунгицидами от бактериальных и грибковых заболеваний, прищипываем стебли и делаем декоративную обрезку ветвей. В этот день не следует пересаживать растения в новые горшки.
  • 17, 18 декабря — прореживаем всходы, рыхлим и пропалываем почву, опрыскиваем комнатные культуры биоинсектицидами от насекомых-вредителей. Нежелательно поливать и подкармливать растущие растения, сеять зелень, сажать декоративные цветы и многолетники.
  • Опубликовано в №233 от 12.12.2020 под заголовком «Подкармливаем растения и обрезаем кусты»

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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