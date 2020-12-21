Дачная амнистия будет действовать ещё пять лет

В Свердловской области к 2020 году только треть всех строений на дачных участках стоят на кадастровом учёте Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин подписал закон об очередном продлении упрощённого порядка регистрации недвижимости до 1 марта 2026 года. Прошлый срок действия дачной амнистии истекал весной 2021 года.

Для Свердловской области продление этого закона, по мнению председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой, очень важно: на Среднем Урале до сих пор остаётся много незарегистрированных домов на дачных участках. По данным публичной кадастровой карты, в Свердловской области сейчас стоят на кадастровом учёте менее трети жилых и садовых домов, расположенных на дачных участках.

– В этом году многие граждане испытывают финансовые трудности. Услуга постановки на кадастровый учёт недешёвая: по Екатеринбургу цена составляет порядка девяти тысяч рублей и выше, поэтому такая отсрочка необходима людям, – добавляет Надежда Локтионова. – Думаю, процедуру регистрации прав население будет оттягивать до последнего. Это показывает многолетний опыт: самое большое количество заявок на постановку в кадастровый учёт наблюдается за полгода до окончания сроков амнистии, а потом наплыв спадает.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Управления Росреестра по Свердловской области, пик востребованности дачной амнистии на Среднем Урале пришёлся на период с 2008 по 2011 год, затем статистика упрощённого порядка начала снижаться. Самые низкие показатели были зафиксированы в 2017 году. За десять месяцев 2020 года в Свердловской области вновь отмечена тенденция снижения интереса к регистрации недвижимости в упрощённом порядке.

– За 14 лет действия дачной амнистии в регионе зарегистрировано более 394 тысяч прав граждан в упрощённом порядке. Из них 192,3 тысячи – на земельные участки для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, – говорят в пресс-службе Управления Росреестра по Свердловской области. – Более 126,2 тысячи прав – на объекты дачного и садового строительства, 75,7 тысячи – на индивидуальные жилые дома.

Опубликовано в №238 от 19.12.2020