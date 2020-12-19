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19 декабря 2020, 07:07

Лунный календарь садовода: укрываем корни деревьев и растим грибы

  Татьяна Бурова
грибы

Ближайшая неделя декабря – удачное время для выращивания мицелия в домашних условиях. Фото: Алексей Кунилов

На предстоящей неделе растущая Луна будет находиться в знаках Водолея, Рыбы, Овна и Тельца, поэтому делать посадку и пересадку растений в большинство дней не рекомендуется, как и внесение органических удобрений в почву. Рассказываем, чем стоит заняться садоводам дома и на даче в ближайшую неделю декабря.

  • 19 декабря - неплодородный день, поэтому от любых посадок лучше отказаться.
  • 20, 21 декабря можно приступить к выращиванию на подоконнике зеленных однолетних культур: салата, базилика, укропа, петрушки.
  • 22 декабря рекомендуется вносить минеральные удобрения в почву для комнатных растений. При необходимости можно провести обрезку ветвей деревьев и кустарников на своём садовом участке.
  • 23, 24 декабря – удачное время для выращивания мицелия в домашних условиях. Многие умельцы выращивают грибы на кофейной гуще: собирают её, высушивают, затем увлажняют и смешивают с мицелием в пропорции 2:1. Далее следует положить гущу в перфорированный полиэтиленовый пакет и держать в тёплом тёмном месте. Когда появятся всходы, выставляют на подоконник и состригают урожай.
  • 25 декабря – займитесь укрытием корней деревьев от грызунов на своём садовом участке, укрытием растений снегом и лапником.
  • Опубликовано в №239 от 19.12.2020

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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