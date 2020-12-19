Лунный календарь садовода: укрываем корни деревьев и растим грибы

Ближайшая неделя декабря – удачное время для выращивания мицелия в домашних условиях. Фото: Алексей Кунилов

На предстоящей неделе растущая Луна будет находиться в знаках Водолея, Рыбы, Овна и Тельца, поэтому делать посадку и пересадку растений в большинство дней не рекомендуется, как и внесение органических удобрений в почву. Рассказываем, чем стоит заняться садоводам дома и на даче в ближайшую неделю декабря.

19 декабря - неплодородный день, поэтому от любых посадок лучше отказаться.

- неплодородный день, поэтому от любых посадок лучше отказаться. 20, 21 декабря можно приступить к выращиванию на подоконнике зеленных однолетних культур: салата, базилика, укропа, петрушки.

можно приступить к выращиванию на подоконнике зеленных однолетних культур: салата, базилика, укропа, петрушки. 22 декабря рекомендуется вносить минеральные удобрения в почву для комнатных растений. При необходимости можно провести обрезку ветвей деревьев и кустарников на своём садовом участке.

рекомендуется вносить минеральные удобрения в почву для комнатных растений. При необходимости можно провести обрезку ветвей деревьев и кустарников на своём садовом участке. 23, 24 декабря – удачное время для выращивания мицелия в домашних условиях. Многие умельцы выращивают грибы на кофейной гуще: собирают её, высушивают, затем увлажняют и смешивают с мицелием в пропорции 2:1. Далее следует положить гущу в перфорированный полиэтиленовый пакет и держать в тёплом тёмном месте. Когда появятся всходы, выставляют на подоконник и состригают урожай.

– удачное время для выращивания мицелия в домашних условиях. Многие умельцы выращивают грибы на кофейной гуще: собирают её, высушивают, затем увлажняют и смешивают с мицелием в пропорции 2:1. Далее следует положить гущу в перфорированный полиэтиленовый пакет и держать в тёплом тёмном месте. Когда появятся всходы, выставляют на подоконник и состригают урожай. 25 декабря – займитесь укрытием корней деревьев от грызунов на своём садовом участке, укрытием растений снегом и лапником.

Опубликовано в №239 от 19.12.2020