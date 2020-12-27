Уральцы стали делать меньше заготовок на зиму?

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Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что в 2020 году заготовки на зиму сделали меньше трети россиян в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности. При этом ещё в 2011 году, по данным исследовательского холдинга, разные варенья и соленья готовила половина граждан России, в 2015 году таких людей было 47 процентов, а после статистика пошла на снижение.

«Россияне, как и раньше, пополняют часть продуктовой корзины заготовками на зиму, – считает исполнительный директор «Ромир» Инна Караева. – Но несмотря на то, что в каждой семье имеется свой «уникальный рецепт», желающих проводить время за маринованием овощей или варкой варенья с каждым годом становится всё меньше. Необходимость в запасе продуктов на несколько месяцев вперёд ради экономии постепенно уходит в прошлое".

Согласно исследованию, большинство людей, делающих запасы на холодный период, – дачники и владельцы приусадебных участков. Из них 88 процентов для приготовления домашних консервов и варений используют собственный урожай. При этом только у 18 процентов граждан соленья составляют половину и более рациона питания. У пятой части – от 30 до 49 процентов. Большая часть населения – 42 процента – имеет в запасе от 10 до 29 процентов солений по отношению ко всему количеству потребляемых продуктов, и менее 10 процентов заготовок есть в рационе 18 процентов людей.

– Не знаю, о чём идёт речь: мы продолжаем делать заготовки в тех же самых объёмах, что и раньше – во всяком случае, на всю зиму хватает, – комментирует журналисту «ОГ» садовод и бывший директор Свердловского профессионального агропромышленного училища Виктор Кривенков. – Все мои знакомые тоже не уменьшили количество заготовок, а у некоторых их стало даже больше.

Однако другие садоводы в разговоре с журналистом «ОГ» отметили, что стали заготавливать меньше припасов. Так, у Галины Колмаковой из села Останино Режевского городского округа ещё десять лет назад было по 300 банок солений и варений, а сейчас в три раза меньше.

– В моём окружении люди перестали активно заниматься заготовками, да и огороды стали намного меньше, – считает Галина Колмакова. – На нашем участке в 42 сотки сейчас только пять занимает огород, всё остальное – газон. Если пенсионеры ещё могут тратить много времени на приготовление заготовок, то молодым работающим людям этого почти не надо – они в основном привыкли отдыхать на даче.

Меньше запасов на зиму стала делать и пенсионерка из Режа Валентина Старкова: родственники уже не успевают съедать продукты и часто выбирают аналоги из магазина.

– Десять лет назад я делала заготовок в два раза больше, а сейчас в этом нет особого смысла: всё есть в магазине, – говорит Валентина Старкова. – Наверное, большинство людей стали лучше жить, и необходимость в запасах солений отпала. Хотя пенсионерам огород всё равно сильно помогает: мы овощи не покупаем, фрукты до недавнего времени ели только свои.

Её соседка Галина Масленникова тоже заметила, что стала делать меньше заготовок. Однако в её семье прибавилось садоводов, которые самостоятельно готовят варенья и соленья. Одна из них – дочь, которой нравятся далеко не все продукты из магазина.

– Доступность готовой продукции сейчас не соизмерима с тем, что было раньше, – считает доктор экономических наук, директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин. – Качество солений и варений из магазина повышается, но при этом они доступны на любой вкус и кошелёк. Отсутствие заготовок – другой уровень жизни. Люди не хотят тратить время на такие мелочи. Это другой вариант нефинансовой экономии, и сейчас экономится, скорее, рабочее время для увеличения времени на отдых и удовольствия.