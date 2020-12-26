Лунный календарь садовода: перераспределяем снег на участке в новогодние праздники

В новогодние праздники обещают снегопад – значит, придётся уделить время уборке снега и его распределению по грядкам. Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам в последнюю неделю этого года и в первые дни января.

26 декабря – Луна находится в плодородном знаке Телец, когда рекомендуется заниматься посадкой. Так, в преддверии Нового года можно посеять зелень или микрозелень на подоконнике, тогда вы получите свежие витамины уже в самом начале 2021 года.

– Луна находится в плодородном знаке Телец, когда рекомендуется заниматься посадкой. Так, в преддверии Нового года можно посеять зелень или микрозелень на подоконнике, тогда вы получите свежие витамины уже в самом начале 2021 года. 27, 28 и 29 декабря синоптики обещают снег в Свердловской области, поэтому садоводам работа найдётся: расчищать дорожки от снега, который стоит сбрасывать на грядки, корни деревьев и ягодные кусты.

синоптики обещают снег в Свердловской области, поэтому садоводам работа найдётся: расчищать дорожки от снега, который стоит сбрасывать на грядки, корни деревьев и ягодные кусты. 30 и 31 декабря – период полнолуния, когда не стоит заниматься посевом или пересадкой даже комнатных цветов. Но можно прорыхлить почву и полить растения на подоконнике.

– период полнолуния, когда не стоит заниматься посевом или пересадкой даже комнатных цветов. Но можно прорыхлить почву и полить растения на подоконнике. 1 и 2 января лучше просто отдохнуть. Но если в праздники выпало достаточно снега, то его стоит перераспределить по огороду. Также можно заняться обрезкой больных и сухих ветвей деревьев.

лучше просто отдохнуть. Но если в праздники выпало достаточно снега, то его стоит перераспределить по огороду. Также можно заняться обрезкой больных и сухих ветвей деревьев. 3, 4 и 5 января рекомендуется полив и подкормка растений в отапливаемой теплице. Дома можно уделить время посеву, пересадке и обрезке комнатных цветов.

Опубликовано в №243 от 26.12.2020