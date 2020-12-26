Темы дня

Общество / Дом. Сад. Огород
26 декабря 2020, 09:30

Лунный календарь садовода: перераспределяем снег на участке в новогодние праздники

снег в саду

В новогодние праздники обещают снегопад – значит, придётся уделить время уборке снега и его распределению по грядкам. Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам в последнюю неделю этого года и в первые дни января.

  • 26 декабря – Луна находится в плодородном знаке Телец, когда рекомендуется заниматься посадкой. Так, в преддверии Нового года можно посеять зелень или микрозелень на подоконнике, тогда вы получите свежие витамины уже в самом начале 2021 года.
  • 27, 28 и 29 декабря синоптики обещают снег в Свердловской области, поэтому садоводам работа найдётся: расчищать дорожки от снега, который стоит сбрасывать на грядки, корни деревьев и ягодные кусты.
  • 30 и 31 декабря – период полнолуния, когда не стоит заниматься посевом или пересадкой даже комнатных цветов. Но можно прорыхлить почву и полить растения на подоконнике.
  • 1 и 2 января лучше просто отдохнуть. Но если в праздники выпало достаточно снега, то его стоит перераспределить по огороду. Также можно заняться обрезкой больных и сухих ветвей деревьев.
  • 3, 4 и 5 января рекомендуется полив и подкормка растений в отапливаемой теплице. Дома можно уделить время посеву, пересадке и обрезке комнатных цветов.
    • Опубликовано в №243 от 26.12.2020

    Сюжет

    Лунный календарь садовода
    Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

    Областная газета Свердловской области
    Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
    26.12.2020, 11:13 / Общество
    Самолёт из Тюмени в Воронеж совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
    26.12.2020, 10:02 / Общество
    Глава Минпросвещения рассказал, кто и как в 2021 году будет сдавать ЕГЭ
    26.12.2020, 10:00 / Общество
    Безработица в Свердловской области начала снижаться
    26.12.2020, 09:03 / Общество
    Число заболевших превысило 56 тысяч: карта распространения COVID-19 по Свердловской области
    25.12.2020, 19:25 / Общество
    Павел Креков рассказал о зарплатах и решении квартирного вопроса для свердловских медработников в 2021 году