Зимой на фоне белого снега очень хорошо просматриваются ветки деревьев и кустарников, которые нужно убрать. Фото: Алексей Кунилов

Обрезку в саду можно проводить не только весной и осенью, но и зимой. Обычно зимнюю обрезку не практикуют, считая, что лучше делать это весной, так как видны все подмёрзшие побеги, которые нужно удалить, да и нет сугробов, по которым непросто передвигаться. Но нынче снега немного, так что в грядущие новогодние каникулы можно хотя бы частично провести обрезку деревьев на своём садовом участке.

Главный плюс зимней обрезки в том, что в этот период мы располагаем свободным временем, да и на фоне белого снега очень хорошо просматривается весь контур куста или дерева.

– В эту пору в плодовом саду можно обрезать практически всё. Единственное, что не рекомендовала бы трогать, так это косточковые культуры – вишню и сливу, – советует агроном, руководитель производственного участка екатеринбургского дендропарка на улице Первомайской Лилия Кляпышева. – У этих растений более сильное сокодвижение, они раньше просыпаются, и даже весеннюю обрезку на них рекомендуют делать тогда, когда среднесуточная температура устанавливается ближе к плюс пяти градусам. К тому времени сокодвижение у косточковых уже идёт.

Зимой можно делать обрезку яблони и груши, за исключением молодых деревьев. Не запрещается проводить обрезку и декоративных кустарников, ягодников.

– У смородины или крыжовника нужно полностью удалить побеги старше четырёх лет либо обрезать их частично с переводом на более молодую ветку, – говорит Лилия Кляпышева. – Также удаляются ветки, растущие внутри куста, что помогает осветлить сам куст.

Возраст ветки на ягодных кустарниках можно определить по сильному ветвлению и по диаметру. Как правило, четырёхлетний побег составляет в диаметре около двух сантиметров. А перевод на молодую ветку осуществляется так: от верхушки старой спускаемся ниже, если обнаруживаем растущую от неё молодую и сильную ветку, то до границы с нею обрезаем старую ветвь.

По такому же принципу обрезаем и декоративные кустарники. Здесь обрезка делится на формирующую и санитарную. Формирующая делается для того, чтобы заложить каркас растения. При санитарной вырезке же удаляются все больные, сломанные и перекрещивающиеся ветки. Кустарники условно делятся как красиво цветущие и декоративно-лиственные.

– Декоративно-лиственным нужна более сильная обрезка, чтобы у них образовались сильные побеги и красивая листва. К ним относятся пузыреплодник, дёрен, кустовые ивы, – поясняет Лилия Кляпышева.

Но есть декоративная культура, которую зимой обрезать нельзя. Это рододендроны.