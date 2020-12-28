Конкурс «Лучший новогодний подарок»: презенты в технике декупаж и текстильная живопись

Такой подарок не только красивый, но и экологичный: в изделии используется ненужная пластиковая бутылка. Фото: Из личного архива Валентины Юдиной

Уже завтра «Облгазета» подведёт итоги конкурса «Лучший новогодний подарок». А сегодня мы публикуем ещё несколько снимков от наших читателей.

Письма на конкурс приходят в редакцию со всех уголков Свердловской области. С некоторых территорий писем особенно много, например, из Верхней Пышмы и Пышминского района.

Ирина Лаврова из Верхней Пышмы мастерит подарки в технике текстильной живописи. Сложно поверить, что её красочные картины и ёлочные игрушки выполнены из множества разноцветных лоскутков.

– На флизелине нужно разложить кусочки ткани в виде узора или картины, прогладить их через влажную ткань и прошить на швейной машине, – объясняет Ирина Лаврова. – Конечно, требуется усидчивость, умение подбирать ткани по цвету. Но потраченное время этого стоит: такой подарок порадует друзей и знакомых.

Хорошим подарком друзьям и родным будет и шампанское в новогоднем наряде. «Одеть» бутылку можно красиво и празднично, используя технику декупаж: немного клея, узорчатых салфеток, бусин, фантазии – и поделка готова. Ольга Габова из Верхней Пышмы украшает таким способом вазы, баночки и коробки не только к Новому году, но и к другим праздникам.

Руководитель историко-краеведческого музея Валентина Юдина из села Черёмыш Пышминского района мастерила символ 2021 года – быка – из пластмассовой бутылки и верёвки.

– Чтобы сделать такую поделку, нужно на пятилитровую бутылку – туловище быка – нанести клей и обмотать джутом, – говорит мастерица. – Из проволоки сделать каркас для ушей, хвоста, конечностей и тоже обмотать верёвкой. В бутылке проткнуть отверстия, вставить в них проволоку и закрепить изнутри. Остаётся приклеить глаза, шляпу, подарочную коробку и веточку ели.

Больше фото оригинальных подарков своими руками смотрите на сайте «Облгазеты».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Маргарита Павловна из Верхней Пышмы создаёт завораживающие кружевные поделки из бумаги. С помощью самых простых средств – клея, бумаги и ножниц – мастерица делает изящные подносы, самовар с чайными парами и шкатулки. Фото: Из личного архива Маргариты Волковой

Зульфия Андриянова из Верхней Пышмы смастерила Деда Мороза и Снегурочку из современного материала фоамирана, или пластичной замши. Это декоративный пенистый материал для рукоделия, применяемый чаще всего для изготовления декоративных цветов. Фото: Из личного архива Зульфии Андрияновой

При первом взгляде на декорированные банки и бутылки от Ольги Габовой кажется, что их искусно расписал художник. Фото: Личный архив Ольги Габовой

Маленькие картинки, выполненные в технике лоскутной живописи, Ирина Лаврова декорирует нашитыми фигурками, оформляет петельчатой каймой и украшает ими ёлку. Фото: Из личного архива Ирины Лавровой

Сергей Огорельцев смастерил несколько подарков из фанеры: ключницу, подставку под телефон и оригинальную эко-ёлочку. Свои поделки мужчина оформил декупажем. Фото: Из личного архива Сергея Огорельцева

В технике обратного декупажа Любовь Огорельцева сделала уникальные новогодние игрушки под ёлку – шар и сердце. Также она смастерила из ваты куклу, сшила маленького мишку и задекорировала под старину коробку с чаем. Фото: Из личного архива Любови Огорельцевой

Анна Пырина из Нижнего Тагила связала крючком быка, набитого монетами. Тело игрушки – зелёная ёлочка, украшенная пайетками. Такой подарок станет не только символом года, но и финансовым магнитом. Фото: Из личного архива Анны Пыриной

Олимпийского мишку в подарок любителю спорта связала крючком тринадцатилетняя Екатерина Евдошенко из Красноуральска. Фото: Из личного архива Екатерины Евдошенко

Связанные крючком кашпо ветерана труда Валентины Мурзиной из Ирбита не только украшают дом, но и дают вторую жизнь полиэтиленовым пакетам. Подобные изделия не встретишь в магазине: всё связано крючком из пластиковых пакетов. На фото кашпо связаны из пакетов от молока; корзинки, ажурные стаканчики и тарелочки – из упаковочных пакетов от хлебобулочных изделий. Эти презенты будут подарены в Новый год родственникам и знакомым.Краткая информация:Мурзина Валентина Ивановна (г. Ирбит) ей 85 лет Фото: Из личного архива Валентины Мурзиной

Евгения Шумакова из села Обуховское Камышловского района связала крючком для своей дочки Катюши мягкие игрушки: оленёнка, ёлочку и снеговика. Фото: Из личного архива Евгении Шумаковой

Ещё одна мастерица вязать крючком, Светлана Солодянникова, сделала подарки в виде бычков, которые можно подвесить на ёлку или использовать как декор. Мастерица украсила игрушки маленькими колокольчиками. Фото: Из личного архива Светланы Солодянниковой

Опубликовано в №244 от 29.12.2020