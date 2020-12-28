Конкурс «Лучший новогодний подарок»: презенты в технике декупаж и текстильная живопись

Такой подарок не только красивый, но и экологичный: в изделии используется ненужная пластиковая бутылка. Фото: Из личного архива Валентины Юдиной
Уже завтра «Облгазета» подведёт итоги конкурса «Лучший новогодний подарок». А сегодня мы публикуем ещё несколько снимков от наших читателей.
Письма на конкурс приходят в редакцию со всех уголков Свердловской области. С некоторых территорий писем особенно много, например, из Верхней Пышмы и Пышминского района.
Ирина Лаврова из Верхней Пышмы мастерит подарки в технике текстильной живописи. Сложно поверить, что её красочные картины и ёлочные игрушки выполнены из множества разноцветных лоскутков.
– На флизелине нужно разложить кусочки ткани в виде узора или картины, прогладить их через влажную ткань и прошить на швейной машине, – объясняет Ирина Лаврова. – Конечно, требуется усидчивость, умение подбирать ткани по цвету. Но потраченное время этого стоит: такой подарок порадует друзей и знакомых.
Хорошим подарком друзьям и родным будет и шампанское в новогоднем наряде. «Одеть» бутылку можно красиво и празднично, используя технику декупаж: немного клея, узорчатых салфеток, бусин, фантазии – и поделка готова. Ольга Габова из Верхней Пышмы украшает таким способом вазы, баночки и коробки не только к Новому году, но и к другим праздникам.
Руководитель историко-краеведческого музея Валентина Юдина из села Черёмыш Пышминского района мастерила символ 2021 года – быка – из пластмассовой бутылки и верёвки.
– Чтобы сделать такую поделку, нужно на пятилитровую бутылку – туловище быка – нанести клей и обмотать джутом, – говорит мастерица. – Из проволоки сделать каркас для ушей, хвоста, конечностей и тоже обмотать верёвкой. В бутылке проткнуть отверстия, вставить в них проволоку и закрепить изнутри. Остаётся приклеить глаза, шляпу, подарочную коробку и веточку ели.
Больше фото оригинальных подарков своими руками смотрите на сайте «Облгазеты».
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».