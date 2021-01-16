Лунный календарь садовода: выращиваем рассаду и убираем снег

Рассказываем, чем стоит заняться садоводам и цветоводам в ближайшую неделю января.

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Лунный календарь садовода

Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.