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16 января 2021, 12:31

Лунный календарь садовода: выращиваем рассаду и убираем снег

огород на подоконнике

На следующей неделе можно заняться посадкой растений на подоконнике и замачиванием семян. Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем стоит заняться садоводам и цветоводам в ближайшую неделю января.

  • 16 января растущая Луна переходит в созвездие Рыб – плодородный знак, при котором можно заниматься посевом растений в отапливаемой теплице или на подоконнике, если есть фитосвет. Садить лучше огурцы, баклажаны, сладкий перец, петрушку, капусту.
  • 17 января можно продолжать заниматься посадкой тех же растений либо посвятить время пересадке комнатных цветов. Не стоит обрезать комнатные цветы или обрабатывать их от болезней.
  • 18, 19 и 20 января - даты, неблагоприятные для посадки любых культур, кроме зелени. Также в эти дни можно прорыхлить почву или прополоть всходы.
  • 21 января Луна вновь входит в плодородный знак – Телец: разрешена посадка растений, замачивание и проращивание семян. Будьте аккуратны с корнями, которые могут быть особенно уязвимы.
  • 22 января можно поработать с лопатой на свежем воздухе. В Свердловской области всю предстоящую неделю обещают постоянный снегопад, осадков будет много – раскидайте снег по грядкам, к корням деревьев и кустарников.
  • Опубликовано в №006 от 16.01.2021 

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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