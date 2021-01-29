Как находят нарушителей земельного законодательства?

Дрон способен выдавать самые точные координаты земельных участков с высокой степенью разрешения Фото: Владимир Мартьянов

– Слышал, что в нашем регионе активно выявляют садоводов, которые самовольно выходят за рамки своего дачного участка и занимают чужую территорию, а также тех, кто просто забросил свой участок. Насколько часты такие нарушения и как именно их устанавливают? – спрашивает житель Верхней Пышмы Иван Бордовиков.

Действительно, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области с лета 2020 года обследует дачные участки и другие земельные угодья с помощью дрона.

– Дрон у нас пока один, и с его помощью мы обследовали в прошлом году 1 132 га территорий Свердловской области, – рассказывает журналисту «Облгазеты» начальник отдела государственного надзора Управления Росреестра по Свердловской области Яков Лобов. – В частности, это такие города с окрестностями, как Полевской, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Невьянск, Алапаевское муниципальное образование, отсняли на одну треть город Камышлов. С Екатеринбургом сложнее: на полёты нужно особое разрешение. Но в этом и нет необходимости: мэрия уже проделала эти работы, и все данные у нас есть. Самое лучшее время для съёмок – осень, когда опадает листва, и весна, когда листва на деревьях ещё не появилась.

Планировать полёты и управлять беспилотником несложно, но каждый полёт нужно согласовывать с Единой системой организации воздушного движения в Екатеринбурге и в Москве, с ФСБ, с Генштабом и штабом ЦВО, а также с органами местного самоуправления, если полёт будет осуществляться над населённым пунктом. Один дрон весит около двух килограммов и способен за 40 минут облететь и заснять 150 гектаров территории.

По словам Якова Лобова, дрон определяет координаты любого объекта с точностью до десяти сантиметров, а дальше программная обработка полученных результатов позволяет строить цифровые стереомодели местности. На их основе изготавливаются ортофотопланы, которые сотрудники Россреестра затем сверяют с данными Единого государственного реестра (ЕГРН). Вот на этом этапе и «проявляются» нарушители земельного законодательства.

– Обычно в число нарушителей попадают правообладатели десяти процентов от общего числа исследованных земель, – говорит Яков Лобов. – В 2020 году мы провели 3 068 плановых и внеплановых проверок и 3 731 обследование. Самое частое нарушение – самовольное занятие земель (78 процентов). Далее идут нарушения, связанные с использованием земельных участков не по целевому назначению, либо вообще неиспользование участков, предоставленных для жилищного и иного строительства. В результате было выписано 2 711 предостережений как юридическим, так и физическим лицам. Всего к ответственности привлекли 1 055 физических и юридических лиц.

ВАЖНО На устранение выявленных инспекторами Росреестра нарушений отводится максимум шесть месяцев. Нет изменений – получите штраф: для физических лиц он составляет 10–20 тысяч рублей, для юридических – 100–200 тысяч рублей. В прошлом году общая сумму штрафов, собранная Управлением Росреестра по Свердловской области, составила более семи миллионов рублей.

Специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Свердловской области (слева направо) Яков Лобов, Светлана Серяченко и Дмитрий Дикий готовят дрон к очередному полёту Фото: Пресс-служба управления Росреестра по Свердловской области

Опубликовано в №016 от 30.01.2021