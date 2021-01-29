Как находят нарушителей земельного законодательства?

– Слышал, что в нашем регионе активно выявляют садоводов, которые самовольно выходят за рамки своего дачного участка и занимают чужую территорию, а также тех, кто просто забросил свой участок. Насколько часты такие нарушения и как именно их устанавливают? – спрашивает житель Верхней Пышмы Иван Бордовиков.
Действительно, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области с лета 2020 года обследует дачные участки и другие земельные угодья с помощью дрона.
– Дрон у нас пока один, и с его помощью мы обследовали в прошлом году 1 132 га территорий Свердловской области, – рассказывает журналисту «Облгазеты» начальник отдела государственного надзора Управления Росреестра по Свердловской области Яков Лобов. – В частности, это такие города с окрестностями, как Полевской, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Невьянск, Алапаевское муниципальное образование, отсняли на одну треть город Камышлов. С Екатеринбургом сложнее: на полёты нужно особое разрешение. Но в этом и нет необходимости: мэрия уже проделала эти работы, и все данные у нас есть. Самое лучшее время для съёмок – осень, когда опадает листва, и весна, когда листва на деревьях ещё не появилась.
Планировать полёты и управлять беспилотником несложно, но каждый полёт нужно согласовывать с Единой системой организации воздушного движения в Екатеринбурге и в Москве, с ФСБ, с Генштабом и штабом ЦВО, а также с органами местного самоуправления, если полёт будет осуществляться над населённым пунктом. Один дрон весит около двух килограммов и способен за 40 минут облететь и заснять 150 гектаров территории.
По словам Якова Лобова, дрон определяет координаты любого объекта с точностью до десяти сантиметров, а дальше программная обработка полученных результатов позволяет строить цифровые стереомодели местности. На их основе изготавливаются ортофотопланы, которые сотрудники Россреестра затем сверяют с данными Единого государственного реестра (ЕГРН). Вот на этом этапе и «проявляются» нарушители земельного законодательства.
– Обычно в число нарушителей попадают правообладатели десяти процентов от общего числа исследованных земель, – говорит Яков Лобов. – В 2020 году мы провели 3 068 плановых и внеплановых проверок и 3 731 обследование. Самое частое нарушение – самовольное занятие земель (78 процентов). Далее идут нарушения, связанные с использованием земельных участков не по целевому назначению, либо вообще неиспользование участков, предоставленных для жилищного и иного строительства. В результате было выписано 2 711 предостережений как юридическим, так и физическим лицам. Всего к ответственности привлекли 1 055 физических и юридических лиц.
ВАЖНО
На устранение выявленных инспекторами Росреестра нарушений отводится максимум шесть месяцев. Нет изменений – получите штраф: для физических лиц он составляет 10–20 тысяч рублей, для юридических – 100–200 тысяч рублей. В прошлом году общая сумму штрафов, собранная Управлением Росреестра по Свердловской области, составила более семи миллионов рублей.
- Опубликовано в №016 от 30.01.2021
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.