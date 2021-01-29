Дом по Васту: три простых способа сделать своё жилье лучше

Если верить учению Васту, то после освобождения центра квартиры или после его правильного обустройства человек должен почувствовать изменения в атмосфере всего дома. Фото: Галина Соловьёва

В последнее время всё больше людей задумывается о том, как сделать свой дом не просто красивым и уютным, но и максимально просторным и свободным от лишних вещей. Поэтому в моду вошло древнее учение Васту, которое помогает сделать пространство вокруг человека более гармоничным. Журналист «Облгазеты» поговорил с сертифицированном экспертом по Васту о том, как тремя простыми решениями можно попытаться улучшить свой дом и жизнь.

– Наверняка многие слышали такие выражения, как «Дом – место силы», «Мой дом – моя крепость», «Дóма и стены помогают», «Дом – полная чаша», – рассказывает сертифицированный эксперт в Екатеринбурге по гармонизации пространства согласно науке Васту Анастасия Сеначина. – Раньше место жительства выбиралось не бездумно, а с учётом многих факторов – именно этому и учит Васту. Само это название в переводе с санскрита означает «хорошее место для жизни».

По словам Анастасии Сеначиной, Васту – это раздел ведического знания о том, как пространство влияет на состояние человека. Это учение имеет много общего и с русской народной традицией строительства и украшения дома. Но спустя века, с приходом другого образа жизни, люди утратили эти знания и перестали придавать большое значение выбору места жительства.

– Науке Васту более 5 000 лет, в индийских ведах она сохранились лучше всего, – отмечает наша собеседница. – Но это универсальное учение, которое не зависит от географии или религии. Оно основано на таких законах природы, как геомагнитное поле Земли, движение Солнца в течение дня, влияние других планет. Согласно этим законам и нужно выбирать расположение дома, расставлять мебель и предметы декора. Любой материальный предмет содержит в себе энергию и излучает её. Место жительства – совокупность всех энергий, которые оказывают разное влияние на жильца: вызывают приятные чувства, дарят отдых либо беспокойство и желание поскорее покинуть дом.

На то, что пространство в своём доме нужно менять, могут указывать разные признаки. Один из них – вечный бардак, когда человек постоянно убирается, а вещи всё равно оказываются не на своих местах. Другой признак – частые поломки предметов и мебели. С обустройством квартиры можно даже связать ссоры между домочадцами. Как утверждает наш эксперт, все эти проблемы можно решить, если поработать со своим пространством.

Освободите центр

Начать улучшать своё пространство можно с малого и простого. Первый шаг – освободить центр квартиры и каждой комнаты от лишних предметов.

– Центр отвечает за всё пространство в доме, – объясняет эксперт. – Это место зарождения тонкой энергии, «ядерный реактор» вашего дома. Он задаёт программу всему пространству. Если там завалы, тяжёлые предметы мебели, кухня, туалет, много стен и перегородок, то это создаёт препятствия – как в вашей голове, так и в самой жизни. Хотите изменений – освобождайте центр.

В идеале в центре дома не должно быть ничего. Но допускается поставить на это место стеклянный или светлый столик на тонких ножках, на котором может стоять ваза с живыми цветами или хрустальный колокольчик. Если на месте центра – стена, стоит убрать оттуда мебель, старые вещи и предметы тёмного цвета. При желании можно даже переклеить обои или перекрасить стену в белый цвет, повесить картину с изображением голубого неба, облаков, летящих ввысь птиц или воздушных шаров в небе.

Уберите мусорное ведро

Второй шаг – убрать мусорное ведро из-под раковины. По словам нашей собеседницы, лучше переставить его в южную или юго-западную часть кухни в отдельный шкаф или накрыть крышкой.

– Конечно, происходит разрыв шаблона, ведь у всех дома мусорное ведро стоит в шкафу под раковиной, – говорит Анастасия Сеначина. – Но, как известно, вода быстро поддаётся любому влиянию и легко вбирает энергии. В таком случае негативная энергия, исходящая от мусора, распространяется и на воду, а перестановкой мусорного ведра мы препятствуем этому.

Закройте двери

Третий совет – согласно Васту, двери в туалет и ванную комнату лучше держать всегда закрытыми. Это тоже связано с энергиями, которые исходят от стояков и канализации. Дверь же позволяет не смешивать эту негативную энергию, которая иначе может распространяться по всему дому.

Опубликовано в №0016 от 30.01.2021