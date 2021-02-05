Темы дня

Общество / Дом. Сад. Огород
5 февраля 2021, 15:12

Муниципалитетам разрешили выявлять правообладателей садовых участков

В России приняли федеральный закон №518 о выявлении правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, который начнёт действовать с 29 июня 2021 года. Теперь органы местного самоуправления смогут выполнять комплексные кадастровые работы и передавать информацию об участке в Росреестр для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Ранее учтёнными участками считаются объекты недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 года, когда был принят федеральный закон №122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Права на данные участки являются действительными, но до регистрации в ЕГРН передать их другому лицу во внесудебном порядке невозможно. Всего на территории России около 25 миллионов объектов, которые попадают под новый закон, в Екатеринбурге — более четырёх тысяч.

– В 2020 году на Среднем Урале выявили 3 494 неиспользуемых или бесхозных земельных участка, – рассказал «Облгазете» руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш. – Это 429,3 гектара, с которых муниципалитеты могли бы получать налоги, продать или сдать в аренду. Мы работаем вместе с органами местного самоуправления. Наша задача – выявить самозахваты, а также объекты, которые явно находятся у кого-то в пользовании, но это не отражено ни в одном реестре. Никто не знает, где пределы этой земли, она никогда не межевалась, координаты не устанавливались.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Управления Росреестра по Свердловской области, среди ранее учтённых объектов недвижимости в регионе большую часть составляют садовые участки, относившиеся в советское время к имуществу совхозов и колхозов. Садоводы в основном люди пожилые, поэтому если не стоит вопрос о продаже земельного участка, то они не спешат внести свой участок в ЕГРН.

Чтобы выявить ранее учтённые объекты недвижимости, органы местного самоуправления исследуют собственные архивные документы, а также смогут запросить данные в налоговых органах, пенсионном фонде, у нотариусов и полиции. Решение о правообладателе будет размещено на сайте муниципального образования и отправлено правообладателю. Если в течение 45 дней от него не поступят возражения, то сведения передают в ЕГРН.

  • Опубликовано в №21 от 06.02.2021

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.02.2021, 15:54 / Общество
В ГКБ 40 Екатеринбурга возобновляет работу школа для пациентов с диабетом
05.02.2021, 15:44 / Общество
Академический присоединился к программе по раздельному сбору мусора
05.02.2021, 15:41 / Общество
Стартовало строительство автовокзала «Золотой» спустя год после закладки первого камня
05.02.2021, 15:13 / Общество
Всероссийская перепись населения переносится на сентябрь-2021
05.02.2021, 14:51 / Общество
Свердловчан предупредили об ухудшении погоды в выходные