Свердловчане чаще стали покупать загородные дома и дачи

В пандемию у свердловчан вырос интерес к загородной недвижимости. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области по итогам прошлого года вырос спрос на загородную недвижимость в сравнении с 2019 годом. Такие данные приводят эксперты портала «Авито Недвижимость».

– В Свердловской области по итогам ноября 2020 года на 48 процентов вырос спрос на покупку дач, домов, коттеджей и таунхаусов, – прокомментировал «Облгазете» руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. – Наибольшая часть запросов потенциальных покупателей была зафиксирована в категории домов – в сравнении с аналогичным периодом 2019 года показатель увеличился на 46 процентов. Заметный рост спроса отмечен также в сегменте коттеджей — интерес покупателей к этому типу объектов стал выше на 77 процентов.

Повышенный спрос на недвижимость специалисты связывают с неблагополучной эпидемической обстановкой и действием ограничительных мер, а также неустойчивой экономической ситуацией — на фоне колебания валют многие стремились вложить накопленные деньги в загородные объекты. Покупательскую активность простимулировали также меры государственной поддержки — была запущена программа «Сельская ипотека», расширены возможности использования материнского капитала, продлена «дачная амнистия» до 1 марта 2026 года.

При этом темпы вывода на рынок новых объектов не всегда успевали за спросом, из-за чего уровень предложения в Свердловской области к концу ноября 2020 года снизился на десять процентов. Если говорить о ценах, то средняя стоимость покупки загородных объектов в Свердловской области к концу ноября 2020 года выросла на четыре процента и составила 1 250 000 рублей.

Помимо покупки, эксперты рынка недвижимости отметили и повышенный спрос свердловчан на аренду загородной недвижимости в прошлом году.

– Люди брали в аренду дачи и дома во всех районах области, даже за 200 километров от города, – отмечает вице-президент Уральской палаты недвижимости Ирина Зырянова. – И те немногочисленные объекты, которые сдавались в аренду на рынке загородной недвижимости, с началом пандемии разобрали за очень короткое время.

Такой интерес людей к покупке и аренде дач, домов и коттеджей эксперты рынка загородной недвижимости прогнозируют и в 2021 году.

Опубликовано в №21 от 06.02.2021 под заголовком «В пандемию – на дачу »/