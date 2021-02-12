Разрешил ли Конституционный суд разводить свиней в саду?

Соседство с теми же свиньями имеет массу неприятных последствий, так что возмущение садоводов, чьи соседи незаконно завели подобную живность, вполне понятно Фото: Алексей Кунилов

Недавно во многих СМИ и на страницах вестников садовых товариществ прокатилась волна перепечаток статьи из «Российской газеты», в которой утверждается, что Конституционный суд России разрешил садоводам и дачникам разводить живность на своих участках, не спрашивая на то разрешения ни чиновников, ни руководителей садовых товариществ. Сообщение вызвало волну как радостных, так и негодующих откликов. Журналист «Облгазеты» вместе со специалистами изучила постановление Конституционного суда и выяснила, что трактуют его не совсем верно.

Суть спора

История, в которой разбирался Конституционный суд России, кровно касается всех россиян, имеющих наделы в деревнях, а также в садовых и огороднических товариществах. Суть такова. Жительница Читы Маргарита Анцинова на двух своих участках развела коз, уток, кроликов и свиней. Правилами землепользования и застройки Читы земли, где расположены наделы Маргариты Анциновой, предназначены для индивидуального жилищного строительства – это основной вид их использования. Но предусмотрен и вспомогательный, который допускает возможность возведения построек для содержания скота и птицы. Владелец участка, согласно пункту 2 статьи 7 и пункту 3 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, может самостоятельно выбрать любой, в том числе вспомогательный вид разрешённого использования своих участков.

– Когда мы решили завести кроликов, кур и баранов, то обратились в местную администрацию и официально оформили наш земельный участок как личное подсобное хозяйство, – рассказывает журналисту «Облгазеты» жительница одного из сёл Сысертского городского округа Надежда Сивакова. – Никаких препятствий нам не чинили, и теперь никто к нам не цепляется. А вот у наших знакомых соседи гусей постреляли, потому что разрешения на содержание сельскохозяйственных животных у них не было.

Живность Маргариты Анциновой из Читы никто не тронул, зато надзорные органы привлекли её к ответственности по части 1 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях за использование земли не по целевому назначению и оштрафовали на десять тысяч рублей. Она пыталась оспорить это решение, но суды общей юрисдикции ей отказывали на основании того, что «выбор любого вида разрешённого использования земельного участка должен быть оформлен в установленном законом порядке, а потому фактическое изменение собственником разрешённых видов его использования невозможно без уведомительного отражения в Едином государственном реестре недвижимости».

Что решено?

Конституционный суд в своём решении отметил, что совокупность законов, определяющих порядок использования земель, создаёт правовую неопределённость. С одной стороны, позволяет собственнику выбрать разрешённый вид использования земли, с другой – требует, чтобы этот выбор был отражён в Едином государственном реестре недвижимости. В итоге Конституционный суд предписал федеральному законодателю принять меры по устранению выявленной неопределённости правового регулирования. По решению суда дело Маргариты Анциновой будет пересмотрено «при условии, что использование ею земельных участков соответствовало содержанию вспомогательного вида их разрешённого использования».

Но означает ли это, что владельцы земельных участков хоть в деревне, хоть в городе, хоть в садоводческом товариществе теперь могут без спроса и контроля разводить там коз, коров, свиней?

– Конечно, нет, – говорит екатеринбургский адвокат Елена Товстокор. – Конституционный суд в своём решении говорит лишь о том, что законодатель может закрепить за землепользователем право самостоятельно выбрать вспомогательный вид разрешённого использования участка и либо обязать его внести соответствующие сведения в ЕГРН, либо освободить от этой обязанности. Тогда всё будет ясно и понятно. Что касается садоводов, то им, чтобы определить, что можно делать на своём участке, нужно смотреть градостроительный регламент территориальной зоны, на которой расположен сад, определённые им основные, дополнительные и вспомогательные виды использования земельного участка. А также устав дачного товарищества, что в данном случае главнее.

Так что, уважаемые садоводы, если не хотите, чтобы рядом с вами соседи возвели свинарник, вносите ограничения в устав садового товарищества.

В ТЕМУ Часть 1 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает ответственность за использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель. Нарушителям грозит штраф. Если кадастровая стоимость земельного участка определена, размер штрафа для граждан составляет от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей. Если не определена – от 10 до 20 тысяч рублей.

Опубликовано в №026 от 13.02.2021