Лунный календарь: сеем свеклу и баклажаны

В начале марта подоконники всех садоводов уже уставлены маленькими ёмкостями с рассадой Фото: Лидия Грошева

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам в последние дни зимы и в первых числах марта.

27 и 28 февраля - Луна в малоплодородном знаке Девы, поэтому садить овощи лучше не стоит. А вот посеять однолетние цветы на рассаду можно.

- Луна в малоплодородном знаке Девы, поэтому садить овощи лучше не стоит. А вот посеять однолетние цветы на рассаду можно. 1 и 2 марта – убывающая Луна переходит в знак Весов. Уже можно заниматься рассадой моркови, капусты, сельдерея, редиса. Также разрешено пересаживать растения: в этот день корневая система достаточно легко приживается.

– убывающая Луна переходит в знак Весов. Уже можно заниматься рассадой моркови, капусты, сельдерея, редиса. Также разрешено пересаживать растения: в этот день корневая система достаточно легко приживается. 3 марта – хороший день для посадок томатов, перцев, брокколи, капусты, свёклы и баклажанов в отапливаемой теплице или на подоконнике.

– хороший день для посадок томатов, перцев, брокколи, капусты, свёклы и баклажанов в отапливаемой теплице или на подоконнике. 4 марта можно продолжить посев рассады либо замочить семена. Цветоводам в этот день разрешено садить любые цветы как на рассаду, так и для дома.

можно продолжить посев рассады либо замочить семена. Цветоводам в этот день разрешено садить любые цветы как на рассаду, так и для дома. 5 марта заниматься посадками не рекомендуется. На 22-е лунные сутки лучше проредить всходы, если есть необходимость, и немного полить посадки. Обрезать растения также не стоит: в этот день они чувствительны к любым повреждениям.

Опубликовано в №034 от 27.02.2021