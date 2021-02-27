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27 февраля 2021, 06:00

Лунный календарь: сеем свеклу и баклажаны

Торшочек с рассадой томатов.

В начале марта подоконники всех садоводов уже уставлены маленькими ёмкостями с рассадой Фото: Лидия Грошева

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам в последние дни зимы и в первых числах марта.

  • 27 и 28 февраля - Луна в малоплодородном знаке Девы, поэтому садить овощи лучше не стоит. А вот посеять однолетние цветы на рассаду можно.
  • 1 и 2 марта – убывающая Луна переходит в знак Весов. Уже можно заниматься рассадой моркови, капусты, сельдерея, редиса. Также разрешено пересаживать растения: в этот день корневая система достаточно легко приживается.
  • 3 марта – хороший день для посадок томатов, перцев, брокколи, капусты, свёклы и баклажанов в отапливаемой теплице или на подоконнике.
  • 4 марта можно продолжить посев рассады либо замочить семена. Цветоводам в этот день разрешено садить любые цветы как на рассаду, так и для дома.
  • 5 марта заниматься посадками не рекомендуется. На 22-е лунные сутки лучше проредить всходы, если есть необходимость, и немного полить посадки. Обрезать растения также не стоит: в этот день они чувствительны к любым повреждениям.
  • Опубликовано в №034 от 27.02.2021 

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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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