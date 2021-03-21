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21 марта 2021, 06:00

Лунный календарь садовода: пикируем рассаду

Рассада

Если подошло время, то уже можно пикировать рассаду Фото: Станислав Мищенко

Рассказываем, чем можно и нужно заняться садоводам в ближайшую неделю марта с учётом воздействия Луны и звёзд.

  • 21 марта - благоприятный день для работ в саду и огороде, даже если ещё не сошёл снег. Но землю пока лучше не трогать – займитесь инвентаризацией и ремонтом инструментов.
  • 22–23 марта лучше заняться комнатными цветами: пересадкой, обрезкой, внесением удобрений. Всё посаженное в это время будет расти медленно, зато урожай будет сочен и вкусен.
  • 24 марта – растения хорошо переносят любые виды работ, поэтому выберите себе дело по душе. Подходящий день для тяжёлых работ, но не до фанатизма.
  • 25–26 марта можно сажать и пересаживать зелень. Рекомендуется пикировка рассады.
  • 27 марта - семена, посеянные в это время, программируются на активное развитие корневой системы. Рекомендуется посадка однолетних и овощных культур.
  • Опубликовано в №48 от 20.03.2021

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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