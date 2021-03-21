Лунный календарь садовода: пикируем рассаду

Рассказываем, чем можно и нужно заняться садоводам в ближайшую неделю марта с учётом воздействия Луны и звёзд.
- 21 марта - благоприятный день для работ в саду и огороде, даже если ещё не сошёл снег. Но землю пока лучше не трогать – займитесь инвентаризацией и ремонтом инструментов.
- 22–23 марта лучше заняться комнатными цветами: пересадкой, обрезкой, внесением удобрений. Всё посаженное в это время будет расти медленно, зато урожай будет сочен и вкусен.
- 24 марта – растения хорошо переносят любые виды работ, поэтому выберите себе дело по душе. Подходящий день для тяжёлых работ, но не до фанатизма.
- 25–26 марта можно сажать и пересаживать зелень. Рекомендуется пикировка рассады.
- 27 марта - семена, посеянные в это время, программируются на активное развитие корневой системы. Рекомендуется посадка однолетних и овощных культур.
- Опубликовано в №48 от 20.03.2021
Сюжет
Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.