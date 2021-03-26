Опасно ли есть помидоры, внутри которых проросли семена?

Если долго хранить томат в тепле, то он может стать теплицей для рассады собственных проростков Фото: Павел Ворожцов

Наша читательница из Екатеринбурга Ольга Мозжухина сначала позвонила в редакцию «Облгазеты», а потом не поленилась и прийти, чтобы продемонстрировать чудо, которое она обнаружила внутри томата.

– Купила в магазине килограмм помидоров, один тут же помыла и дала внуку, – рассказала женщина. – Он его надкусил и прибежал ко мне с криком: «Смотри, внутри червячки!». Я глянула и ахнула: плод был полон бело-зелёных росточков, семена проросли. Что это? Можно ли есть такие помидоры и пустить их на рассаду?

– Такое явление нередко наблюдается в гибридах томатов в основном импортного производства, которые продаются в магазинах, – объясняет заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства, проректор по научной работе и инвестициям Уральского государственного аграрного университета кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. – Такие гибриды выводят для того, чтобы они имели красивый вид и хорошо хранились. Этому способствует ген, отвечающий за лёжкость. Но при нарушении условий хранения такие томаты, когда их сначала долго держат в холодильниках, а потом выносят в зал, где тепло, размягчаются, и семена в них начинают прорастать.

К тому же и покупатели зачастую хранят помидоры дома при комнатной температуре. Так что, если вы обнаружили помидор с ростками внутри, значит, он перележал.

– Есть такие помидоры неопасно, – успокаивает Михаил Карпухин. – А вот пускать их на рассаду не стоит. У гибридов при размножении происходит расщепление: томаты вырастут мелкие, невкусные – не похожие на своего родителя.

ВАЖНО Семена могут прорасти внутри не только томатов, но и практически любого гибрида: тыквы, кабачка, баклажана, перца. Пускать такие овощи на рассаду также не стоит.

Опубликовано в №053 от 27.03.2021