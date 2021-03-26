Как и чем обогреть теплицу в холодные весенние ночи?

Хорошо прогревает воздух в теплице обычный комнатный радиатор, на который можно установить таймер и задать определённый режим Фото: Рудольф Грашин

На этой неделе в Свердловскую область явно пришло долгожданное потепление, так что скоро можно будет высаживать рассаду некоторых садовых культур не только на подоконнике, но и в теплице. Но если днём в теплице достаточно тепла от солнечных лучей, то ночью температура значительно понижается. Выход один – подогревать.

Электричество. Здесь есть несколько вариантов. Самый простой – поставить тепловую пушку. Если этот вариант дороговат, то можно проложить под грунт так называемый тёплый кабель: энергозатрат меньше, а эффект тот же. Ещё один интересный вариант – инфракрасные лампы, которые нагревают не воздух, а предметы, стены и пол.

– Давно использую инфракрасные лампы, – рассказал «Облгазете» член садового товарищества «Визовец-2» в Екатеринбурге Виталий Базелин. - Недорого и достаточно эффективно, а главное – безопасно от возгорания.

Биотопливо. Тут, конечно, навоз вне конкуренции. Причём конский: он более теплоёмкий, чем коровий. Но помимо того, что навоз должен быть обязательно свежим, его надо ещё и запустить: разложить штабелем, сделать лунки и залить кипятком. А если добавить в него дроблёной соломы, то тепла будет больше.

Солнечная печь. Не пугайтесь – из кирпича ничего выкладывать не надо. Достаточно положить в теплицу обыкновенных камней или тех же кирпичей: днём они прогреются от солнца, а ночью будут отдавать тепло. Точно так же можно использовать и пластиковые бутылки с водой.

Альтернативные способы. Самый простой – установить буржуйку. А если проложить дымоход вдоль стен теплицы, то вообще будет здорово, но это более хлопотно и затратно. Ещё один вариант: зажечь на ночь обычную керосиновую лампу, которой освещали жилище в прежние времена, если нет электричества. Некоторые поступают совсем просто: ставят на ночь ведро с тлеющими углями. Помогает накопить тепло и закрашенная северная стенка теплицы, куда попадает мало солнечных лучей.

– А я поступаю ещё проще: зажигаю на ночь в ведре обычную стеариновую свечу, – поделился секретом житель посёлка Санаторный под Верхней Пышмой Николай Шахтин. – Есть вариант ставить свечу под ведро, у которого есть ушки для ручки. Тогда образуется щель, через которую поступает кислород. Ведро нагревается и греет воздух. Но тогда надо обязательно положить под свечу какую-нибудь негорючую пластину.

Опубликовано в №053 от 27.03.2021