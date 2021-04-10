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10 апреля 2021, 06:50

Лунный календарь садовода: готовим на рассаду бобовые культуры

рассада

Апрель – время высадки на рассаду многих овощных культур. Фото: Павел Ворожцов

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам в середине апреля.

  • 10 и 11 апреля – Луна находится в неплодородном знаке Овна. Это неблагоприятное время практически для всех работ с землёй и посадками не только в огороде, но и дома. Но если есть необходимость, то можно прополоть рассаду.
  • 12 апреля будет полнолуние, поэтому заниматься садовыми работами вновь не рекомендуют. Зато можно провести первый субботник на участке, если повезёт с погодой.
  • 13 и 14 апреля наконец наступают благоприятные дни для посадок и ухода за растениями. Можно замачивать семена, сеять на рассаду капусту, высокорослые перцы, землянику или посадить на подоконнике или в отапливаемой теплице салат и другую зелень. Также растения в это время нуждаются в обильном поливе, а в рассаду и комнатные цветы можно ещё внести минеральные удобрения. Но рыхлить почву и пересаживать растения не советуют.
  • 15 апреля – самое время готовить на рассаду все бобовые культуры: горох, фасоль, чечевицу. День также благоприятен для рассады однолетних цветов, обработки растений от вредителей.
  • 16 апреля – растущая Луна в знаке Близнецов. Можно продолжать заниматься рассадой бобовых, однолетних и многолетних цветов, садить зелень. Не рекомендуется обрезать сухие ветви у деревьев и кустарников.
  • Опубликовано в №63 от 10.04.2021

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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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