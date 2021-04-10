Екатеринбургские садоводы добились доступа к финансовым документам СНТ через суд

При желании любой член садового товарищества должен получить доступ к финансово-хозяйственной документации. Рисунок: Максим Смагин.

Финансовый вопрос в любом садовом некоммерческом товариществе (СНТ) стоит на первом месте. Те, кто платят взносы, хотят знать, на что расходуются деньги. Но далеко не везде правление ведёт дела открыто. Что делать в таком случае? Недавно член СНТ «Металлист» в Екатеринбурге Полина Даскус через суд добилась права знакомиться с документацией по финансам и имуществу. Правда, на это у неё ушло несколько лет.

Участок в «Металлисте» Полине Даскус достался по наследству от деда. Став полноправным членом товарищества, Полина Юрьевна удивилась царившим там порядкам. Взносы и платежи принимались наличкой, на что тратятся деньги, рядовых садоводов не информировали, перечень общего имущества не показывали.

– За каждый потраченный рубль правление обязано отчитаться перед садоводами, – объясняет свою позицию Полина Даскус. – Все мы имеем право знать, какие строения принадлежат нам на праве долевого участия, какой забор является общим, а какой частным. Не говоря уже об общих землях, на которых стоят объекты инфраструктуры: дом сторожа, площадка для сбора мусора и другое. Всё это должно быть учтено и обнародовано.

Однако получить ответы от председателя Татьяны Проходы не удавалось. Как выяснилось, нежелание открывать информацию было связано с тем, что в СНТ копились долги за потребление электроэнергии и вывоз мусора, задерживались зарплата сторожу и деньги на питание сторожевой собаки. При этом имена должников и причины неуплат на общих собраниях не обсуждались, а долги покрывались за счёт средств добросовестных плательщиков. Не вёлся в товариществе и реестр общего имущества, никто не знал, сколько имеется сетей, строений и дорог. Даже границы СНТ не были определены и зарегистрированы. В итоге, когда прокладывали Екатеринбургскую кольцевую автодорогу, у «Металлиста» изъяли треть общих земель, но никаких компенсаций товарищество не получило.

– К сожалению, в нашем товариществе большинство членов не стремятся отстаивать свои права и вникать в финансовые дела, а потому общее собрание как форма контроля за деятельностью правления и председателя неэффективна, – говорит Полина Даскус. – Когда дошло до разбирательства, человек, который в единственном лице представлял ревизионную комиссию, от ответственности открестился, заявив, что он лишь сводил цифры в столбики. Гарантией сохранности средств является проведение всех операций через банковский счёт, но привычка платить наличкой живуча. А председатель ни одного рубля из наполнявшейся годами кассы на банковский счёт СНТ не внесла.

С 2019 года поставщик электроэнергии стал взыскивать с «Металлиста» долги. Тогда-то и выяснились масштабы неплатежей. Только за прошлый год суммарный долг составил почти миллион рублей. Тут уж наиболее активные садоводы не выдержали и решили разобраться с финансами. Поскольку получить доступ к документации через председателя СНТ не удалось, был подан иск в Чкаловский районный суд. Увы, проведя пять заседаний, судья Михаил Матвеев вынес решение, из которого следовало, что рядовые садоводы «не могут подменять собой ревизионную комиссию», а значит, не имеют права совать нос в финансовые документы. И посоветовал: подозреваете председателя в мошенничестве – обращайтесь в правоохранительные органы.

Однако Полина Даскус решила подать апелляцию, хотя признаётся, что вера в правосудие у неё пошатнулась. Особенно обидной показалась ссылка районного суда на статью 10 Гражданского кодекса РФ, которая не допускает осуществлять свои права с намерением причинить вред другому лицу. По сути, садоводов, желающих знать, куда тратятся их деньги, обвинили в злоупотреблении правом.

– Мою апелляцию рассматривала в областном суде коллегия из трёх судей, – рассказывает Полина Даскус. – Решение Чкаловского суда отменили, а председателю СНТ «Металлист» предписали выдать истцу, то есть мне, все требуемые документы, включая выписку с банковского счёта товарищества, сведения о должниках, об общей собственности, землях и даже первичную бухгалтерскую документацию.

Этим решением создан прецедент, подтверждающий право любого члена садового товарищества получить доступ к финансово-хозяйственной документации. И теперь воспользоваться этим правом станет проще. Ну а Полина Даскус и её сторонники в «Металлисте» намереваются вместе с новым председателем навести порядок в своём общем хозяйстве.

Опубликовано в №63 от 10.04.2021