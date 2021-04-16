Зелёный обмен: в Екатеринбурге прошёл первый фестиваль комнатных растений

Организаторы фестиваля комнатных растений признаются, что не ожидали такого количества желающих обменяться своими растениями Фото: Ирина Гильфанова

На прошедшем в Ельцин Центре первом на Урале фестивале комнатных растений жители Екатеринбурга могли отдать собственные цветы и безвозмездно выбрать новых зелёных жильцов для своей квартиры. Для многих фестиваль стал не только способом обновить домашние джунгли, но и получить полезные знания по уходу за ними, а также познакомиться с единомышленниками.

Очередь к черенкам

С первых минут начала фестиваля на площадке, где он проходил, уже было не протолкнуться. Десятки любителей домашних растений, держа в руках горшочки с цветами самых разных видов, толпились вокруг столов для обмена. Все желающие приносили собственные растения, подписывали их названия и расставляли по столам, которые были разделены на три зоны: тропики, суккуленты и черенки. Взамен участники забирали себе столько же понравившихся цветов, сколько принесли. Также можно было обменяться горшками и кашпо.

– Такой обмен учит осознанному отношению даже к комнатным цветам, – говорит организатор фестиваля комнатных растений Елизавета Потлачёва. – Меняясь на местечковых мероприятиях своими растениями, мы уменьшаем экологический вред от их продажи в крупных супермаркетах. К тому же купить в магазине сразу взрослое шикарное растение не так интересно, как попробовать вырастить его самому. Такие обмены давно проводят в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому мы решили воплотить эту зелёную идею и у нас на Урале.

Вероника Богомолова принесла на обмен сразу восемь разных цветов и присмотрела для себя нового зелёного друга.

– Я не сильно увлекаюсь цветами, но рада, что попала сюда, потому что на этом мероприятии просыпается интерес к растениям, – признаётся Вероника. – Вот сейчас думаю забрать домой маленький суккулент.

У зоны, где находятся черенки, тоже сложно протолкнуться. Участники активно обсуждали проблемы домашних растений и делились своими советами по их выращиванию.

– На этом фестивале много людей, с которыми хочется пообщаться, обменяться опытом и завести интересные знакомства, – с улыбкой рассказывает ещё одна участница фестиваля Ксения Стасюк. – Я давно увлекаюсь растениями, дома у меня их около 20. А сегодня принесла на фестиваль замиокалькус, денежное дерево и герань. Хотелось бы найти себе необычный маленький росточек.

Зелёное сообщество

Кроме обмена растениями на фестивале была предусмотрена достаточно насыщенная программа. За несколько часов перед участниками выступило шесть экспертов с лекциями о домашнем растениеводстве, оформлении интерьера с помощью цветов, способах «подружить» зелёных питомцев с котами и собаками, а также ошибках, которые совершает каждый начинающий цветовод.

Параллельно на мероприятии работал зелёный маркет, где можно было приобрести новые комнатные растения и аксессуары для обустройства зелёного уголка в доме. Участникам предлагали подвесные кашпо, связанные в технике макраме, ярко-салатовые картины из фитомха, стеклянные флорариумы, плетёные корзины и дизайнерские гипсовые горшки в виде голов Дэвида Линча, Джона Леннона, Франца Кафки, Дэвида Боуи и других известных людей.

Кроме того, среди посетителей разыгрывалось несколько призов от партнёров, а самым главным подарком стал двухметровый фикус.

– Кажется, что такой большой интерес к комнатным цветам возник отчасти из-за карантина в 2020 году. Многие начали заводить не только домашних животных, но и активно озеленять свою квартиру, – отмечает Елизавета Потлачёва. – Думаю, благодаря фестивалю у нас получилось создать сообщество единомышленников, которые любят растения и хотят в них разбираться. Теперь в планах продолжать проводить подобные мероприятия и дальше.

Опубликовано в №068 от 17.04.2021