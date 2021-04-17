Лунный календарь садовода: готовим грядки к посадкам

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам в ближайшую неделю апреля.
- 17 апреля - можно начать готовить место под грядки, если повезёт с погодой. Комнатные растения полезно полить и обработать от вредителей. Не рекомендуется обрезать деревья и кустарники.
- 18 и 19 апреля подходят для посева на рассаду тыквы и раннеспелых сортов капусты. Разрешено также посадить или пересадить деревья на участке.
- 20, 21 и 22 апреля – Луна находится в неплодородном знаке Льва, поэтому в эти дни лучше не заниматься посадками. Можно прорыхлить или перекопать почву в огороде, а также опрыскать от вредителей деревья и кустарники.
- 23 апреля – подходящий день для посадки однолетних цветов и пересадки комнатных растений.
- Опубликовано в №068 от 17.04.2021
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.