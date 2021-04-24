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24 апреля 2021, 09:00

Лунный календарь садовода: садим деревья и лук-порей

Деревья

В конце апреля уже можно садить плодовые деревья и ягодные кустарники. Фото: Галина Соловьёва.

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам на своих участках в последнюю неделю апреля.

  • 24 апреля – Луна находится в малоплодородном знаке Дева, поэтому стоит воздержаться от посева на рассаду любых культур. Однако можно посадить кустарники, декоративные деревья или однолетние цветы.
  • 25 и 26 апреля – подходящий день для пересадки любых растений, а также косточковых плодовых деревьев и ягодных кустарников. Не рекомендуется обрабатывать растения от вредителей.
  • 27 апреля – полнолуние, когда неблагоприятны любые работы с растениями.
  • 28 апреля разрешена любая обработка растений от болезней, в том числе и опрыскивание деревьев от вредителей. Также можно заняться почвой: перекопать, подготовить грядки.
  • 29 и 30 апреля – подходящие дни, чтобы посадить зелень, редис, рассаду лука-порея либо сделать прививки деревьям.
  • Опубликовано в №73 от 24.04.2021

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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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