Лунный календарь садовода: садим деревья и лук-порей

В конце апреля уже можно садить плодовые деревья и ягодные кустарники. Фото: Галина Соловьёва.

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам на своих участках в последнюю неделю апреля.

24 апреля – Луна находится в малоплодородном знаке Дева, поэтому стоит воздержаться от посева на рассаду любых культур. Однако можно посадить кустарники, декоративные деревья или однолетние цветы.

– Луна находится в малоплодородном знаке Дева, поэтому стоит воздержаться от посева на рассаду любых культур. Однако можно посадить кустарники, декоративные деревья или однолетние цветы. 25 и 26 апреля – подходящий день для пересадки любых растений, а также косточковых плодовых деревьев и ягодных кустарников. Не рекомендуется обрабатывать растения от вредителей.

– подходящий день для пересадки любых растений, а также косточковых плодовых деревьев и ягодных кустарников. Не рекомендуется обрабатывать растения от вредителей. 27 апреля – полнолуние, когда неблагоприятны любые работы с растениями.

– полнолуние, когда неблагоприятны любые работы с растениями. 28 апреля разрешена любая обработка растений от болезней, в том числе и опрыскивание деревьев от вредителей. Также можно заняться почвой: перекопать, подготовить грядки.

разрешена любая обработка растений от болезней, в том числе и опрыскивание деревьев от вредителей. Также можно заняться почвой: перекопать, подготовить грядки. 29 и 30 апреля – подходящие дни, чтобы посадить зелень, редис, рассаду лука-порея либо сделать прививки деревьям.

Опубликовано в №73 от 24.04.2021