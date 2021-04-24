Лунный календарь садовода: садим деревья и лук-порей

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам на своих участках в последнюю неделю апреля.
- 24 апреля – Луна находится в малоплодородном знаке Дева, поэтому стоит воздержаться от посева на рассаду любых культур. Однако можно посадить кустарники, декоративные деревья или однолетние цветы.
- 25 и 26 апреля – подходящий день для пересадки любых растений, а также косточковых плодовых деревьев и ягодных кустарников. Не рекомендуется обрабатывать растения от вредителей.
- 27 апреля – полнолуние, когда неблагоприятны любые работы с растениями.
- 28 апреля разрешена любая обработка растений от болезней, в том числе и опрыскивание деревьев от вредителей. Также можно заняться почвой: перекопать, подготовить грядки.
- 29 и 30 апреля – подходящие дни, чтобы посадить зелень, редис, рассаду лука-порея либо сделать прививки деревьям.
- Опубликовано в №73 от 24.04.2021
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.