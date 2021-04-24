Что делать, если рядом с садовым товариществом – потоп?

Из-за аномально тёплой и внезапной весны на Среднем Урале в этом году снег и реки оттаивают быстрее, чем водоотводные трубы, что приводит к подтоплению территорий. Фото: Алексей Кунилов

Этой весной в Свердловской области потопы случаются особенно часто. Так, недавно в редакцию «Облгазеты» обратился садовод Владимир Бызов из садового некоммерческого товарищества (СНТ) на 14 километре Московского тракта в Екатеринбурге. По словам мужчины, протекающая рядом река Каменушка поменяла русло и растеклась на несколько километров в лес, но главное – зашла на территорию садового товарищества.

Рядом с СНТ «Каменушка» проходит небольшая одноимённая речка и впадает в подземную железную трубу диаметром около полуметра. По словам Владимира Бызова, каждый год труба оттаивает, и река спокойно течёт в сторону Верх-Исетского пруда. Но 2021 год отличился: морозная и снежная зима внезапно сменилась резким мартовским потеплением. Помимо реки Каменушки быстро растаял снег, и вода начала искать выход.

– Этой весной впервые лёд в трубе не успел оттаять вовремя, поэтому вода начала растекаться по лесопарку, – рассказывает Владимир Бызов. – Река распространилась на пару километров дальше от русла и затопила и лес, и болото. Даже на моём участке оказалось немного воды.

Мужчина заметил потоп в конце прошлой недели и сразу обратился в несколько инстанций, в том числе в МЧС, но спецслужбы не приняли никаких мер.

– Река действительно дошла до нашего сада, попала в пожарный водоём, откуда по водоотводам – в болото, – отмечает председатель СНТ «Каменушка» Валерий Пацких. – Сначала было опасение, что может затопить участки, которые находятся в низине. Но, как оказалось, река прошла мимо и основной объём нас миновал. Также собственники сказали, что и вода в их скважинах не ухудшилась.

Как пояснили журналисту «Облгазеты» в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, специалисты ведомства подключаются к решению проблемы только в том случае, когда возможны угроза жизни и здоровью людей или ущерб объектам экономики. Так как разлив реки не отразился на жизни собственников участков, нужно обращаться не в МЧС, а в органы местного самоуправления.

– Аналогичная ситуация была по дороге в Ревду, в районе Первоуральска, – сообщает заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Свердловской области Владимир Пургин. – Там за зиму перемёрзли ливневые канализации и все дренажи, поэтому стало подтапливать территории СНТ. Лёд в трубах ликвидировали с помощью горячей воды, но этим занимались именно органы местного самоуправления.

В случае сада «Каменушка» подтопления участков собственников не произошло, поэтому в администрации Верх-Исетского района решили оставить ситуацию как есть. По словам председателя товарищества, лёд в трубе должен оттаять за одну-две недели, тогда река вернётся в своё русло.

Опубликовано в №73 от 24.04.2021