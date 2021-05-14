Стоит ли обрабатывать клубни картофеля химическими протравителями перед посадкой?

При посадке даже здоровые на вид клубни картофеля могут нести на себе инфекцию, которая потом скажется на урожае. Фото: Алексей Кунилов

Пришло время сажать картошку, и сразу на телевидении появилась реклама химических препаратов для предпосадочной обработки семенных клубней. Производители ядов гарантируют картофелеводам избавить их от всех проблем с выращиванием этой культуры – от болезней, проволочника, колорадского жука. Но многих смущает само использование «химии» на садовых участках, где мы хотели бы получать экологически чистую продукцию. Так делать предпосадочную обработку клубней или нет?

Из-за назойливой рекламы названия протравителей семенного материала у многих садоводов на слуху: "Табу", "Престиж", "Престижитатор" и другие. Они и фунгициды и инсектициды одновременно. То есть защищают и от вредителей, и от болезней. Обещания их производителей звучат заманчиво: обработал клубни перед посадкой химическим препаратом – и забыл обо всех проблемах с болезнями картофеля и вредителями.

Даже в процессе вегетации не надо обрабатывать ботву от фитофторы, потому что действие таких препаратов пролонгированное и длится до 60 дней. Но многих садоводов смущает: что же это за яд такой, который, попав на клубень, убивает через месяц-другой колорадского жука на листе растения, которое ещё только должно появиться на свет? То есть действующее вещество должно проникнуть в само растение и сделать его ядовитым для того же жука. Но не попадёт ли этот яд к нам в пищу, когда мы будем употреблять выросшие клубни? К слову, специалисты сразу предупреждают: не стоит обрабатывать протравителями клубни ранней картошки. Из-за короткого срока вегетации не успеет произойти распад вредных веществ. А вот картофель, предназначенный для хранения, протравливать можно.

За…

– Я сначала вообще ничем картошку перед посадкой не обрабатывал, и всё было нормально, пока у меня не появился голландский сорт Симфония, – рассказывает картофелевод из села Грязновского городского округа Богданович Анатолий Киселёв. – Урожай этот сорт давал отличный, картошка вкусная, росла замечательно. Но в один год всё переменилось. У меня тогда в поле этой Симфонии было соток десять, оставил её напоследок. Начал копать – одна мелочь. Не узнал свою любимую картошку, клубни все изогнутые, уродливые. В общем, почти всё, что собрал, отдал на корм свиньям. Поехал в УралНИИСХоз, там отдел семеноводства и селекции возглавляла Мария Константиновна Кокшарова. Она-то мне и открыла глаза. Спросила, чем я обрабатываю картошку перед посадкой. «Ничем? Значит, накопились болезни картофеля, и в этот год они «выстрелили», – сказала она мне. С тех пор каждую весну обрабатываю клубни картофеля перед посадкой. Сначала использовал для этого препарат «Максим», теперь – «Престиж».

По словам Анатолия Александровича, с тех пор минуло десять лет, и ни разу обработанная «химией» картошка его не подводила. У него даже выработался свой метод опрыскивания клубней перед посадкой. Раз они у него хранятся в ящиках, он их оттуда и не достаёт: сначала брызгает раствором верхний ряд, как подсохнут, складывает его в вёдра, потом принимается за нижние. Так семена меньше травмируются.

И против

– Моя точка зрения – на приусадебных и садовых участках надо выращивать картофель без химической обработки, – считает старший научный сотрудник Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства Тамара Дергилёва. – Если мы с помощью химических препаратов хотим победить проволочника, то его на огородах немного. Им в основном засорены сельхозугодия, вот там с ним при помощи «химии» имеет смысл бороться. А вот у меня на огороде пырея, например, нет, а значит, нет и кормовой базы для проволочника, потому что этот вредитель живёт там, где угодья засорены пыреем, и только потом с него переходит на картофель.

Другой момент – «химия» помогает против парши, ризоктониоза. Но парша развивается на щелочной почве и этому благоприятствует внесение больших доз органики. А кто сейчас вносит в почву органику при нынешних ценах на неё? Ризоктония, её ещё называют чёрной паршой, поражает верхушки глазков, и химические обработки эффективны против этой болезни картофеля. Но опять же в домашних условиях с ней сталкиваешься не так часто.

У себя на огороде Тамара Дергилёва практикует опудривание золой клубней картофеля перед посадкой. Кстати, золу можно вносить и в посадочные лунки – она угнетает вредные микроорганизмы в почве, раскисляет её и даёт калийное питание растениям.

Золотая середина

По словам старшего преподавателя кафедры растениеводства и селекции Уральского государственного аграрного университета Татьяны Чапалды, для предпосадочной обработки клубней можно использовать и биологические препараты: "Фитоспорин", "Алирин", "Гамаир". Это биофунгициды, действие которых основано на борьбе с грибковыми и бактериальными болезнями с помощью микроорганизмов, их антагонистов.

– Биологические препараты повышают устойчивость растений к болезням, влияют на урожайность, но на саму инфекцию особого воздействия оказывать не могут, – говорит Татьяна Чапалда. – Они больше выступают в качестве конкурентов патогенов, тем самым повышая устойчивость растений к ним.

Биологические препараты с экологической точки зрения более безопасны, чем химические. Но с инфекцией лучше справляется, конечно, «химия». И ещё один важный момент: биологические препараты на этапе обработки семенного материала картофеля могут противостоять болезням растений, но для борьбы с вредителями таких препаратов нет. Точнее, есть, но они могут использоваться только в процессе вегетации растений, например, «Фитоверм». Биопрепараты – своего рода золотая середина для тех, кто боится использовать «химию», но хочет остановить развитие пагубных для картофеля инфекций. А их накапливается у нас немало: как правило, садоводы редко меняют семена картофеля, из года в год высаживают эту культуру на одном и том же месте. Отсюда – накапливание болезней, игнорировать которые не стоит.

Опубликовано в №85 от 15.05.2021