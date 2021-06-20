Лунный календарь садовода: сажаем цветы и корнеплоды

В эти выходные и на следующей неделе в Свердловской области, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, но работам на садово-огородном участке это помешать не должно. Рассказываем, как провести время в саду в ближайшую неделю июня с максимальной пользой.
- 19 июня – сажаем все клубневые цветы, вьющиеся растения. Используйте минеральные удобрения.
- 20 июня – хорошее время для срезания цветов, укоренения черенков, уборки наземных плодов и зелени. Не стоит обрезать деревья
- 21 июня – благоприятный день для замачивания семян. Посадите сегодня необходимые корнеплоды и овощные. Рекомендуется обильный полив при отсутствии дождя и обработка почвы.
- 22 июня рекомендуется высаживать цветочные культуры. Работу с плодовыми деревьями лучше отложить на другой день.
- 23 июня консервируем и засаливаем выращенную продукцию, обрезаем усы у земляники, обрабатываем садовые культуры от вредителей и болезней. Можно посадить лук, чеснок, перец и газонные травы.
- 24 июня будет полезно проредить всходы, убрать сорняки. Уделите время уходу за газоном.
- 25 июня рекомендуется сушить овощи и фрукты, допускается подкормка растений удобрениями. Посадите бобовые, если ещё не сделали этого.
- Опубликовано в №108 от 19.06.2021
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.