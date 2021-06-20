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20 июня 2021, 09:10

Лунный календарь садовода: сажаем цветы и корнеплоды

  Дарья Чурсина
Посадка цветов в центре Екатеринбурга

В солнечную июньскую погоду хорошо будет посадить цветы, чтобы они радовали хозяев и прохожих Фото: Галина Соловьёва

В эти выходные и на следующей неделе в Свердловской области, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, но работам на садово-огородном участке это помешать не должно. Рассказываем, как провести время в саду в ближайшую неделю июня с максимальной пользой.

  • 19 июня – сажаем все клубневые цветы, вьющиеся растения. Используйте минеральные удобрения.
  • 20 июня – хорошее время для срезания цветов, укоренения черенков, уборки наземных плодов и зелени. Не стоит обрезать деревья
  • 21 июня – благоприятный день для замачивания семян. Посадите сегодня необходимые корнеплоды и овощные. Рекомендуется обильный полив при отсутствии дождя и обработка почвы.
  • 22 июня рекомендуется высаживать цветочные культуры. Работу с плодовыми деревьями лучше отложить на другой день.
  • 23 июня консервируем и засаливаем выращенную продукцию, обрезаем усы у земляники, обрабатываем садовые культуры от вредителей и болезней. Можно посадить лук, чеснок, перец и газонные травы.
  • 24 июня будет полезно проредить всходы, убрать сорняки. Уделите время уходу за газоном.
  • 25 июня рекомендуется сушить овощи и фрукты, допускается подкормка растений удобрениями. Посадите бобовые, если ещё не сделали этого.
  • Опубликовано в №108 от 19.06.2021 

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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