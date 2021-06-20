Лунный календарь садовода: сажаем цветы и корнеплоды

В солнечную июньскую погоду хорошо будет посадить цветы, чтобы они радовали хозяев и прохожих Фото: Галина Соловьёва

В эти выходные и на следующей неделе в Свердловской области, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, но работам на садово-огородном участке это помешать не должно. Рассказываем, как провести время в саду в ближайшую неделю июня с максимальной пользой.

19 июня – сажаем все клубневые цветы, вьющиеся растения. Используйте минеральные удобрения.

– сажаем все клубневые цветы, вьющиеся растения. Используйте минеральные удобрения. 20 июня – хорошее время для срезания цветов, укоренения черенков, уборки наземных плодов и зелени. Не стоит обрезать деревья

– хорошее время для срезания цветов, укоренения черенков, уборки наземных плодов и зелени. Не стоит обрезать деревья 21 июня – благоприятный день для замачивания семян. Посадите сегодня необходимые корнеплоды и овощные. Рекомендуется обильный полив при отсутствии дождя и обработка почвы.

– благоприятный день для замачивания семян. Посадите сегодня необходимые корнеплоды и овощные. Рекомендуется обильный полив при отсутствии дождя и обработка почвы. 22 июня рекомендуется высаживать цветочные культуры. Работу с плодовыми деревьями лучше отложить на другой день.

рекомендуется высаживать цветочные культуры. Работу с плодовыми деревьями лучше отложить на другой день. 23 июня консервируем и засаливаем выращенную продукцию, обрезаем усы у земляники, обрабатываем садовые культуры от вредителей и болезней. Можно посадить лук, чеснок, перец и газонные травы.

консервируем и засаливаем выращенную продукцию, обрезаем усы у земляники, обрабатываем садовые культуры от вредителей и болезней. Можно посадить лук, чеснок, перец и газонные травы. 24 июня будет полезно проредить всходы, убрать сорняки. Уделите время уходу за газоном.

будет полезно проредить всходы, убрать сорняки. Уделите время уходу за газоном. 25 июня рекомендуется сушить овощи и фрукты, допускается подкормка растений удобрениями. Посадите бобовые, если ещё не сделали этого.

Опубликовано в №108 от 19.06.2021