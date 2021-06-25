Новый уральский сорт смородины поможет поднять иммунитет

Помимо засухоустойчивости, сорт смородины «Пилот» отличается хорошей зимостойкостью. Фото: Пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Государственный реестр селекционных достижений России пополнился новым сортом чёрной смородины «Пилот», который вывели учёные Свердловской селекционной станции садоводства, входящей в состав Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.

Новый сорт смородины начали создавать ещё в 1994 году. Главной целью селекционеров было вывести ягоды с повышенным количеством крупных плодов. Для этого соответствующие растения начали отбирать с первого урожая, а другие достоинства сорта проверять уже в последующих высадках. Сначала «Пилот» выводила Тамара Шагина, а после её выхода на пенсию работу продолжила старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Елена Чеботок.

Перед включением в Государственный реестр селекционных достижений России «Пилот» 13 лет проверяли по многим признакам: скорость созревания, урожайность, устойчивость к болезням и паразитам, размер, вкус и т. д. Также сорт пробовали выращивать в нескольких почвенно-климатических зонах: на Среднем и Южном Урале, на Алтае. И результаты испытаний оказались весьма успешными. Елена Чеботок отмечает, что «Пилот» без проблем выдержал аномально высокие температуры прошлого лета. В итоге уральские селекционеры пришли к выводу, что выведенный на Урале сорт смородины лучше переносит жару, чем завезённые, которые сильно уменьшались в размерах. При этом «Пилот» также хорошо переносит и уральские морозы.

– Смородина сорта «Пилот» имеет крупные ягоды с кисло-сладким вкусом, которые можно употреблять хоть в свежем виде, хоть перерабатывать, — говорит Елена Чеботок. — Кроме того, в них повышенное содержание витамина C, который укрепляет иммунную систему человека. Для сравнения, статистический показатель содержания этого витамина в других плодах смородины – 200 миллиграмм/процент, а в новом сорте – 300 миллиграмм/процент. Но главное, что «Пилот» устойчив к мучнистой росе, почковому клещу, которые часто одолевают смородину.

Купить саженцы нового сорта чёрной смородины уже можно как на Свердловской селекционной станции садоводства, так и в крупных питомниках Свердловской и Челябинской областей. Однако посадить растение можно будет не раньше конца лета.

— Сажать смородину лучше осенью, с сентября по октябрь. Но можно и раньше, в середине августа: так смородина успеет прижиться и весной пойдёт в рост, — рассказывает Елена Чеботок. – При апрельской же или майской посадке куст хуже приживается, так как почки просыпаются рано и могут пострадать при переезде. Между кустами следует оставлять один-полтора метра, и не сажать их под крупными деревьями, иначе «Пилоту» будет недостаточно света. Также нельзя забывать про своевременный полив и обрезку, начиная с пятилетнего возраста: удаляется столько же старых веток, сколько остаётся новых приростов.

В результате при правильном уходе первый урожай уральской смородины можно ждать уже через два года. Сбор плодов обычно происходит в конце июля и начале августа, хотя в этом сезоне селекционеры ожидают урожай уже в начале июля. При хорошем уходе в Свердловской области можно собрать примерно 18 килограммов смородины «Пилота» с десяти квадратных метров.

Опубликовано в №113 от 26.06.2021