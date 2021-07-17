А не завести ли на подворье перепелов?

Летом перепелов вообще можно переселить на природу, если дело происходит на даче или в частном доме. Фото: Алексей Кунилов

Наш читатель Иван Васильевич Арефьев из Ревды спрашивает, правда ли, что на частном подворье вполне можно содержать перепелов, мясо которых считается деликатесом?

Действительно, в своём хозяйстве как без живности? В каждом деревенском дворе есть куры – пара-тройка свежих яиц каждый день, квохчут о чём-то своём, роются в земле – жизнь идёт своим чередом. А вот многие заботливые мамы мечтают для своих детишек завести в саду перепелов.

А почему бы и нет. Эти птицы – из семейства фазановых, вес взрослой птички достигает 110–150 граммов. Их мясо исключительно диетическое, перепела на столе всегда считались аристократическим блюдом. По сравнению с куриными в перепелиных яйцах гораздо больше белка и витаминов. В принципе, перепелов можно содержать даже в клетках в городской квартире или на балконе, но возникают проблемы с запахом и удалением помёта. Можно поступить очень просто – в клетку стелить газету и через сутки её выбрасывать. Но при содержании перепелов нужно соблюдать ещё ряд необходимых условий.

Прежде всего – обеспечить оптимальный температурный режим: не ниже плюс 20 градусов. В курятнике зимой требуется подогрев, если вода для питья начинает покрываться льдом, и обычно хватает тепла от обычной электрической лампочки. С перепелами сложнее. Яркий свет им даже вреден, но стайка, где они живут, должна быть освещена по 16–18 часов. Куры обычно зимой несутся плохо, а перепелам без разницы – лишь бы было тепло и в кормушке не пусто. Молодых цыплят кормят варёными яйцами, постепенно добавляя крупы, пшено. Самый подходящий для них корм – комбикорма для птиц с витаминными добавками.

– Перепелов я развожу с 2000 года, – рассказал глава фермерского хозяйства в посёлке Асбест под Сысертью Сергей Баклыков. – Началось всё с того, что дело, которым я занимался – ремонт и эксплуатация ЭВМ – с появлением персональных компьютеров приказало долго жить. Вдобавок у меня обнаружились две язвы желудка. Решил уехать из города в деревню. Но чем там заниматься? Поизучал литературу, и меня заинтересовали перепела – вкусное диетическое мясо, а яйца просто кладезь питательных веществ и витаминов. Но перепелиных яиц, как выяснилось, нет ни в магазинах, ни на рынке. А ведь это ниша, подумал я, и занялся их разведением. Сейчас у меня 27 тысяч взрослых перепелов, а молодняк мы и не считаем, цыплят, как известно, по осени считают. В хозяйстве у меня несколько ферм, трудится более 20 человек. Всем процессом управляет автоматизированная система, следит за температурой, влажностью и так далее. Поставляем свою продукцию в магазины и на рынки. Спрос стабильный. Есть и свой ресторанчик в Екатеринбурге…

Ещё одна особенность – несушки перепелов утратили способность высиживать яйца, поэтому для выведения птенцов нужен инкубатор. Конечно, проще всего купить готовых цыплят на птичьем рынке, продержать их до осени, ну а потом и на стол. Как и куры, перепела делятся на несушек и бройлеров, то есть на яйценосных и мясных. Эксперты утверждают, что оптимальный вариант – держать половину несушек и половину мясных: будешь и с яйцами, и с мясом.

Летом перепелов вообще можно переселить на природу, если дело происходит на даче или в частном доме. Но только взрослых, птенцы весьма чувствительны к температуре, могут и заболеть. Сколотить из досок короб, сверху закрыть металлической или пластмассовой сеткой и переставлять его с места на место по мере исчезновения травы. Закрывать надо обязательно: во-первых, чтобы не разлетелись, во-вторых, чтобы не стали лёгкой добычей ворон, коршунов и ястребов. Практика показывает, что выгоднее всего разводить яйценосные породы. Срок инкубации у перепелов – 17 дней, поэтому процесс можно запросто поставить на поток.

Опубликовано в №128 от 17.07.2021 под заголовком «А не завести ли в хозяйстве перепелов?»