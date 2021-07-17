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17 июля 2021, 09:12

Лунный календарь: применяем удобрения

  Дарья Чурсина
Садовый магазин

Разными удобрениями можно опрыскивать растения или добавлять их в почву. Фото: Наталья Дюрягина

По прогнозам синоптиков, всю следующую неделю на Среднем Урале будет пасмурная погода. Это значит, что растения в саду можно будет поливать чуть реже, но правильный уход за ними всё равно необходим. Рассказываем о том, как ухаживать за огородом в этот период.

  • 17 июля можно посадить цветы и кустарники, заняться формированием кроны деревьев. Посев зелени и черенкование лучше отложить.
  • 18 июля – хороший день для замачивания семян, поливки и подкормки минеральными и органическими удобрениями.
  • 19 июля уделите время прореживанию растений, сбору семян. Работу с подземной частью растений, например корнями у сельдерея, лучше отложить на другой день.
  • 20 июля заготовьте выращенную продукцию впрок, обработайте сад от вредителей. Можно посадить быстрорастущие культуры.
  • 21 июля удалите поросль и погибшие растения, стоит собрать корнеплоды и луковые на долгое хранение, аккуратно произвести обрезку.
  • 22 июля – хорошее время для заготовки сена и лекарственных растений, посева бобовых и злаков.
  • 23 июля соберите наземные плоды: бобы, огурцы, томаты, перец. Займитесь укоренением черенков и усов или обработкой земли.
  • Опубликовано в №128 от 17.07.2021 под заголовком «Заготавливаем лекарственные травы»

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
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