Лунный календарь: применяем удобрения

Разными удобрениями можно опрыскивать растения или добавлять их в почву. Фото: Наталья Дюрягина

По прогнозам синоптиков, всю следующую неделю на Среднем Урале будет пасмурная погода. Это значит, что растения в саду можно будет поливать чуть реже, но правильный уход за ними всё равно необходим. Рассказываем о том, как ухаживать за огородом в этот период.

17 июля можно посадить цветы и кустарники, заняться формированием кроны деревьев. Посев зелени и черенкование лучше отложить.

можно посадить цветы и кустарники, заняться формированием кроны деревьев. Посев зелени и черенкование лучше отложить. 18 июля – хороший день для замачивания семян, поливки и подкормки минеральными и органическими удобрениями.

– хороший день для замачивания семян, поливки и подкормки минеральными и органическими удобрениями. 19 июля уделите время прореживанию растений, сбору семян. Работу с подземной частью растений, например корнями у сельдерея, лучше отложить на другой день.

уделите время прореживанию растений, сбору семян. Работу с подземной частью растений, например корнями у сельдерея, лучше отложить на другой день. 20 июля заготовьте выращенную продукцию впрок, обработайте сад от вредителей. Можно посадить быстрорастущие культуры.

заготовьте выращенную продукцию впрок, обработайте сад от вредителей. Можно посадить быстрорастущие культуры. 21 июля удалите поросль и погибшие растения, стоит собрать корнеплоды и луковые на долгое хранение, аккуратно произвести обрезку.

удалите поросль и погибшие растения, стоит собрать корнеплоды и луковые на долгое хранение, аккуратно произвести обрезку. 22 июля – хорошее время для заготовки сена и лекарственных растений, посева бобовых и злаков.

– хорошее время для заготовки сена и лекарственных растений, посева бобовых и злаков. 23 июля соберите наземные плоды: бобы, огурцы, томаты, перец. Займитесь укоренением черенков и усов или обработкой земли.

Опубликовано в №128 от 17.07.2021 под заголовком «Заготавливаем лекарственные травы»