Лунный календарь: применяем удобрения

По прогнозам синоптиков, всю следующую неделю на Среднем Урале будет пасмурная погода. Это значит, что растения в саду можно будет поливать чуть реже, но правильный уход за ними всё равно необходим. Рассказываем о том, как ухаживать за огородом в этот период.
- 17 июля можно посадить цветы и кустарники, заняться формированием кроны деревьев. Посев зелени и черенкование лучше отложить.
- 18 июля – хороший день для замачивания семян, поливки и подкормки минеральными и органическими удобрениями.
- 19 июля уделите время прореживанию растений, сбору семян. Работу с подземной частью растений, например корнями у сельдерея, лучше отложить на другой день.
- 20 июля заготовьте выращенную продукцию впрок, обработайте сад от вредителей. Можно посадить быстрорастущие культуры.
- 21 июля удалите поросль и погибшие растения, стоит собрать корнеплоды и луковые на долгое хранение, аккуратно произвести обрезку.
- 22 июля – хорошее время для заготовки сена и лекарственных растений, посева бобовых и злаков.
- 23 июля соберите наземные плоды: бобы, огурцы, томаты, перец. Займитесь укоренением черенков и усов или обработкой земли.
- Опубликовано в №128 от 17.07.2021 под заголовком «Заготавливаем лекарственные травы»
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.