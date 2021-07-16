Плюсы и минусы дачи, расположенной в 180 километрах от города

Владимир и Людмила Казаковы считают, что им повезло с дачей. Фото: Алексей Кунилов

Пригороды крупных городов нынче облеплены коттеджными посёлками и садами. Но многие горожане, наоборот, стремятся приобрести дачу подальше от мегаполиса, поближе к первозданной природе. Ради этого мирятся с тем, что добираться до неё придётся несколько часов и часть пути предстоит проделать по лесной грунтовой дороге. Именно такая дача у первого фотокорреспондента «Областной газеты» Владимира Казакова, к которому мы напросились в гости.

Притяжение озера

Перед поездкой к нему я долго искал на карте деревушку Вырубки – место, где он, выйдя на пенсию, уже второй год проводит со своей семьёй лето, а до этого на протяжении 15 лет приезжал туда каждый выходной. Даже по меркам Шалинского района, в пределах которого она расположена, это – глухомань. Правда, через Вырубки проходит железная дорога до города Чусового, но пассажирский поезд на этом полустанке останавливается лишь один, следующий из Кузино на Рассоленки – станцию, расположенную в Пермском крае, и обратно. И чтобы на него попасть, нужно ещё добраться на электричке до станции Кузино. Есть вариант доехать до Вырубок на машине: для этого сначала надо два с половиной часа ехать до посёлка Сарга, а дальше по лесной дороге – ещё 20 километров. В итоге – 180 километров. И тут важно, чтобы дожди не испортили грунтовку, иначе можно и застрять среди леса. Сотовой связи в этих дебрях нет.

Тем не менее поселиться в Вырубках было мечтой Владимира Казакова и его супруги Людмилы.

– До появления дачи мы 20 лет с женой каждый август приезжали сюда отмечать день нашего знакомства. Ставили на берегу озера палатку, – рассказывает Владимир. – А началось всё с того, что как-то раз Людмила привезла меня сюда за малиной, и это место нам очень понравилось. Какая тут красота! Тишина, ощущение, что мы одни и никого вокруг нет. Грибы и малину можно вёдрами собирать, рыба клюёт так, что остановиться невозможно. Однажды я простыл на озере сильно: не послушался супругу и напился холодной родниковой воды. Нам ехать надо, а я встать не могу, лекарств нет. Не пропали: Людмила меня отваром коры ивы белой отпаивала – на другой день температуры как не бывало. И частенько, ожидая под дождём на полустанке поезда, мы мечтали: вот бы приобрести в Вырубках маленький домик!

Дом на французские деньги

В 2003 году мечта сбылась. Накануне Владимира пригласили во Францию провести выставку своих работ в пригороде Парижа городе Вильжюифе. Представителям этого муниципалитета понравились его фотографии, выставленные в екатеринбургском Доме мира и дружбы, они предложили организовать такую же выставку у них. Заодно приобрели несколько работ. Так появились свободные деньги. И тут во время одной из поездок в Вырубки выяснилось, что там продают дом. Купили сразу.

Домик был в одно окошко. Бывшую баню, стоявшую с ним на одной линии, тоже приспособили под жильё, хозблок между ними переоборудовали под кухню и объединили всё под одной крышей. Получилось небогато, но уютно и удобно для летнего проживания. Правда, без ремонта не обошлось.

– Когда дом купили, первым делом поставили его на шпалы, потому что нижние брёвна сгнили, – говорит Владимир Казаков. – В прошлом году посмотрели – эти шпалы пора менять. С женой вдвоём подняли дом домкратом, поставили на камни и за месяц залили новый фундамент и настелили полы.

Созрели капуста и дыня

Ловлю себя на мысли, что мой собеседник постоянно говорит: «мы с женой», «мы с Людмилой». Вместе разбивали газон на месте картофельного поля, вместе сажали кедр, дуб, лиственницу, клёны, яблони, вместе ремонтировали сарай. Тот получился на загляденье: стены украшены тонкими спилами сосновых стволов, и со стороны кажется, что это набитый брёвнами дровяник. Наверняка идею подсказала женщина. Так же с выдумкой украшают и участок: ель и сосну формировали по аналогии с японской техникой бонсай – те растут приземистыми зелёными шарами. Оголовок скважины замаскировали под каменный колодец. Но есть у каждого свои зоны ответственности: у Владимира – мастерская, у Людмилы – теплица и огород.

В теплице уже созрела дыня, желтеют и краснеют плодами перцы, а первые свои огурцы и помидоры Казаковы снимают с начала июня. На огороде вымахала капуста, вместе со свёклой она так и просится в борщ.

– Это капуста Июньская, её убирать уже пора. Чтобы получить ранний урожай, на рассаду семена высевала в теплицу в середине апреля, – говорит Людмила Казакова. – Всем нравится кушать свежие овощи, поэтому мне приходится и рассадой заниматься, и в теплицу её высаживать, и огород возделывать.

Чужие здесь не ходят

У приезжих ещё на подъезде к Вырубкам замолкают телефоны. А вот местные научились эту проблему решать: дочь Владимира и Людмилы Казаковых Марина даже умудряется здесь работать на «удалёнке» – занимается продвижением сайтов. Над крышей дома красуется специальная антенна, благодаря этому техническому приспособлению и усилителю общается со сверстниками и 14-летняя внучка Катя. Вырубки теперь не отрезанный от цивилизации уголок. Но ещё лет десять назад ничего этого не было. Чтобы внучка на даче не затосковала, Владимиру пришлось смастерить для неё чудо-дом. Получился маленький детский домик: со столиком и кроваткой. Катя очень любила там играть, а теперь это уголок уходящего детства.

– Катя разложила там свои игрушки и считает, что они охраняют наш участок, – говорит Людмила.

Но на Вырубках, как оказалось, нет воровства, нет магазинов, пьяных на улице, и чужие здесь вообще не ходят. Лишь раз в неделю приезжает автолавка. Оторванность от мира обитателей деревни, где от силы 40 дворов, не смущает. Почти все они дачники.

– Ну чем же так хороши Вырубки? – допытываюсь у хозяев.

– Здесь лес прямо у порога дома, – говорит Людмила. – Шагнул сотню метров – собираешь грибы и ягоды. Один год мы пошли прогуляться и два пакета белых грибов принесли. Вчера за малиной ходила – за два часа 4 литра насобирала. А какая она здесь вкусная! Шаля – это же малинный край. Малины здесь много оттого, что когда-то лес вырубали – отсюда и название деревни.

А ещё говорят, что здешняя деревня расположена на горе, которую тучи частенько обходят стороною, поэтому здесь много солнечных дней. А возможно, и беды обходят это место стороной, раз оно так приглянулось нашим дачникам.

Необычное оформление сарая оживило пространство у дома. Фото: Алексей Кунилов

В теплице Людмиле Казаковой особенно удаются помидоры. Фото: Алексей Кунилов

Дынька уже созрела, и скоро хозяева будут ею угощаться. Фото: Алексей Кунилов

Домик смотрится скромно, но вокруг него цветы и зелень. Фото: Алексей Кунилов

В своей мастерской Владимир Казаков любит заниматься поделками из дерева. Фото: Алексей Кунилов

На этом остановочном пункте тормозит лишь один пассажирский поезд. Фото: Алексей Кунилов

Из этого озерца рядом с вырубками берёт начало река Сылва. Фото: Алексей Кунилов

Домик, который построил для внучки Владимир Казаков. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №128 от 17.07.2021 под заголовком «Лес у порога дома»