Лунный календарь садовода: собираем зелёные томаты

В августе стоит начинать собирать на вызревание зелёные крупные томаты, чтобы внезапные похолодания не испортили урожай Фото: Алексей Кунилов

В первую неделю августа на Средний Урал вновь вернётся жара. «Облгазета» рассказывает, какие работы лучше всего выполнить в ближайшие дни на своём садовом участке.

31 июля – время устанавливать и проверять подпоры под плодоносящими деревьями, чистить участок от засохших и желтеющих листьев, собирать урожай корнеплодов.

– время устанавливать и проверять подпоры под плодоносящими деревьями, чистить участок от засохших и желтеющих листьев, собирать урожай корнеплодов. 1 и 2 августа – подходящий период, чтобы собрать все крупные плоды с томатов, выращенных в открытом грунте, в том числе зелёные, и оставить их дома до полного вызревания. Благоприятные дни для посева редиса и проращивания семян.

– подходящий период, чтобы собрать все крупные плоды с томатов, выращенных в открытом грунте, в том числе зелёные, и оставить их дома до полного вызревания. Благоприятные дни для посева редиса и проращивания семян. 3 августа - сбор картофеля и перекопка освободившихся грядок. Также можно заняться поливом и подкормкой, внесением удобрений и закладкой компоста.

- сбор картофеля и перекопка освободившихся грядок. Также можно заняться поливом и подкормкой, внесением удобрений и закладкой компоста. 4 и 5 августа советуем заняться обрезкой сухих и больных ветвей плодовых кустарников. Не рекомендуется пересаживать и поливать растения.

советуем заняться обрезкой сухих и больных ветвей плодовых кустарников. Не рекомендуется пересаживать и поливать растения. 6 августа есть возможность посадить укроп, листовой салат и редис. При необходимости допускается обработка растений от вредителей.

Опубликовано в №138 от 30.07.2021