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31 июля 2021, 08:05

Лунный календарь садовода: собираем зелёные томаты

Зелёные томаты

В августе стоит начинать собирать на вызревание зелёные крупные томаты, чтобы внезапные похолодания не испортили урожай Фото: Алексей Кунилов

В первую неделю августа на Средний Урал вновь вернётся жара. «Облгазета» рассказывает, какие работы лучше всего выполнить в ближайшие дни на своём садовом участке.

  • 31 июля – время устанавливать и проверять подпоры под плодоносящими деревьями, чистить участок от засохших и желтеющих листьев, собирать урожай корнеплодов.
  • 1 и 2 августа – подходящий период, чтобы собрать все крупные плоды с томатов, выращенных в открытом грунте, в том числе зелёные, и оставить их дома до полного вызревания. Благоприятные дни для посева редиса и проращивания семян.
  • 3 августа - сбор картофеля и перекопка освободившихся грядок. Также можно заняться поливом и подкормкой, внесением удобрений и закладкой компоста.
  • 4 и 5 августа советуем заняться обрезкой сухих и больных ветвей плодовых кустарников. Не рекомендуется пересаживать и поливать растения.
  • 6 августа есть возможность посадить укроп, листовой салат и редис. При необходимости допускается обработка растений от вредителей.
  • Опубликовано в №138 от 30.07.2021 

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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