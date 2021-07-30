Как правильно содержать шиншиллу дома?

Сейчас стало модным разводить шиншилл. С нежными пушистыми созданиями интересно играть не только детям, но и взрослым Фото: Галина Соловьёва

Свердловчане всё чаще заводят шиншилл – пушистых зверьков с шёлковой шерстью, длинными хвостами и большими ушами. Шиншиллы завоевали внимание поклонников небольших домашних питомцев, которые не требуют серьёзного ухода. Журналисты «Облгазеты» побывали в крупнейшем питомнике шиншилл в Свердловской области, где разводят зверушек не на шкурки, а для радости других людей, и узнали, как правильно содержать этих питомцев дома.

Хобби и бизнес

– Примерно 10 лет назад мы приобрели для себя две пары этих пушистых зверьков, – рассказывает заводчик шиншилл из посёлка Санаторный в городском округе Верхняя Пышма Максим Поздеев. – Но постепенно их число стало расти, и в какой-то момент мы поняли, что можно начинать делиться. Теперь продаём шиншилл не только частным владельцам, но и заводчикам, зоомагазинам. Хобби переросло в небольшой бизнес.

Весь гараж Максима Поздеева заставлен многочисленными клетками, которые он сделал самостоятельно: четыре ряда по ширине помещения и три-четыре – в высоту. Как поясняет Максим Поздеев, днём шиншиллы спят, поэтому их активность начинается вечером. Между клетками сделаны переходы, по которым периодически пробегают шиншиллы, но только мальчики – от одной девочки к другой, каждая из которых сидит в отдельной клетке. Самок же на «прогулки» не выпускают, поскольку они более агрессивны между собой и могут драться. Поэтому шиншиллы-девочки носят специальные кольца на шее, похожие на воротник, которые не позволяют им попасть в коридоры между клетками.

На каждой клетке в питомнике есть записи с датами рождения разных шиншил: хозяева внимательно относятся к родословной своих питомцев, чтобы не допустить кровосмешения, иначе могут родиться некрасивые или недолгоживущие особи. Это также влияет на цену зверюшек: шиншиллы на разведение дороже, так как им прописывают всю родословную.

– Если у нас хотят приобрести 10–20 пар шиншилл, которых в будущем планируют ссаживать, то мы следим, чтобы в первых четырёх поколениях не было даже двоюродных братьев и сестёр, – поясняет Максим Поздеев. – Если просто серую шиншиллу в частные руки мы продаём за 1 500 рублей, то этого же зверька на разведение отдаём за 3 000–4 000 рублей. Но наш девиз: каждому ребёнку – по шиншилле.

Сейчас в питомнике посёлка Санаторный около 300 шиншилл разных видов: от стандартных серых с белым животиком до различных чёрных, белых и пастельных. К слову, цвет шиншиллы может проявляться до пяти месяцев после рождения. Есть здесь и такой вид шиншилл, как дорогие ангоры, которые имеют более длинный мех. Такие особи могут стоить от 12 до 20 тысяч в зависимости от окраса.

Простые в уходе

– Шиншиллы пользуются популярностью потому, что требуют минимального ухода, гипоаллергенны, не пахнут, так как у них нет потовых желез, нет линьки. К тому же они почти не болеют – боятся только сквозняков, – рассказывает Максим Поздеев. – Пахнуть может только подстилка зверьков, поэтому у кого-то развивается аллергия на неё. Но решить эту проблему можно при помощи своевременной уборки или кукурузного наполнителя, который может лежать до месяца.

Эти зверюшки довольно умные. По словам заводчика, они откликаются на имена и имеют разум трёхлетнего ребёнка, поэтому их можно научить различным командам. Однако позволять шиншиллам свободно бегать по квартире всё-таки не стоит – они будут залезать во всевозможные отверстия: их скелет способен сжиматься вертикально, потому что в их естественной среде обитания им надо пробираться между камнями. В результате они легко могут перегрызть провода в доме. Но взамен таких ограничений в клетке зверьков должно быть несколько уровней, чтобы им было где побегать.

– Склонности к перееданию у шиншилл нет, но главное правило в их кормлении – постоянство, – считает владелица 80 шиншилл из Екатеринбурга Наталья Джантуганова. – Кормить этих питомцев нужно каждый день в одно время одним и тем же кормом, который включает в себя смесь из травяных гранул, полезных лакомств и зерно. Также обязательной частью рациона для шиншилл является свежее сено – его можно давать раз в два дня. Но весь корм, лакомства и сено должны быть сухими!

Также необходимо, чтобы у шиншилл был точильный камень, иначе у зверушек могут начаться проблемы с зубами, которые растут у них в течение всей жизни. В поилках шиншилл всё время должна быть вода, но не кипячёная, а сырая. По словам Максима Поздеева, если изучить потребности животного и оставить в клетке достаточно воды и корма, то можно спокойно уезжать на несколько дней – с шиншиллой ничего не случится.

Шиншиллы быстро привыкают к хозяину и легко сидят на руках Фото: Галина Соловьёва

КСТАТИ Купание шиншилл происходит весьма забавно. Для этого в клетку помещается контейнер с чистым мелким песком. В нём зверек кувыркается несколько минут, после чего его шкурка становится ещё мягче и красивее.

Деликатный вопрос Красивая и мягкая шкурка шиншилл часто используется в изготовлении меховых изделий. На одну шубу в пол нужно около 200 шкурок. При этом шиншилла может сбрасывать свою шерсть, когда пугается, поэтому много шкурок повреждается при забое, даже если это делает сам владелец, к которому они привыкли. Такие шубы, как правило, берут модницы на редкие выходы. Но в магазинах, по словам Максима Порозова, нередко продают шубы из шиншиллового кролика под видом настоящей шиншиллы. На взгляд обывателя разницы нет, но специалист легко вычислит такую подделку – шуба из шиншиллового кролика сделано из более крупных шкурок.

В питомнике Максима Поздеева круглый год поддерживается одна и та же температура воздуха: перепады температуры вызывают у шиншилл стресс Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №138 от 31.07.2021