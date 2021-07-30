«Звезда Уктуса» и «Глаз кота»: лучшие сорта флоксов и хост для Урала

Бутоны флокса «Коробочка» никогда не раскрываются до конца Фото: Галина Соловьёва

В Ботаническом саду УрО РАН в Екатеринбурге до 31 июля проходит выставка флоксов и хост, выращенных на Урале. Здесь представлено около 200 всевозможных сортов растений, организованы лекции и флористические мастер-классы. Впервые в выставке участвуют не только свердловские коллекционеры, но и цветоводы из Тюменской области.

Гигант и крошка

По словам ведущего инженера участка декоративных многолетников Ботанического сада УрО РАН Натальи Неуйминой, идею немного расширить географию выставки подсказали сами участники. Так, показать результаты своей многолетней работы решился цветовод из Тюмени Андрей Раздорских. В его коллекции – более тысячи хост, но на выставку он привёз лишь десятую часть своего собрания.

– Я представляю здесь так называемую «старую гвардию», или хостовую классику – сорта растений, которые известны уже десятки лет, – рассказывает коллекционер. – Сегодня новинки намного популярнее, поэтому эти хосты недооценены. Но они всё ещё достойны внимания благодаря своим внешним данным. Ещё это те хосты, про которые можно сказать: посадил и забыл. Их крайне редко поражают какие-то болезни или гниль. И если не делить хосты, то за 5–6 лет они достигают своих истинных размеров.

Андрей Раздорских выделяет один из самых больших видов хост в его коллекции «Винтер Сноу». Такой куст в высоту достигает более полуметра, а в диаметре – 1,2 метра. Крупные круглые листья отличаются глянцевой ярко-салатовой окраской и желтоватой огранкой по краю.

Рядом с гигантскими сортами хост легко не заметить малышей, которые скромно стоят в горшочках размером с рюмочку. Один из самых крошечных представителей этого рода растений привезла свердловский коллекционер Елена Медведева.

– Кустик хосты «Кэтс ай» – размером с большой палец, а листочки – с глаз кота, откуда и пошло название, – объясняет женщина. – Я закапываю её на участке прямо в горшочке, чтобы не потерять. Маленькие хосты очень капризные. Особенно много внимания требуют весной: нужно следить, чтобы после таяния снега их корни не выдавило на поверхность.

Недавно коллекция Елены Медведевой пополнилась ещё одним редким и очень дорогим сортом хосты «Секонд Каминг». Растение появилось в России около десяти лет назад и стоило 300 тысяч рублей. Сейчас сорт стал чуть более распространённым и его цена упала до 25 тысяч рублей, а к Елене выстроилась очередь на покупку.

– «Секонд каминг» нет равных и подобных по красоте, она вобрала в себя самое лучшее, – с воодушевлением продолжает коллекционер. – Это страйковая хоста, то есть её листья слегка сжатые имеют очень много белых жилок, которые образуют необычный рисунок. У неё хороший темп роста, а цветки имеют лёгкий аромат. Эта культура не требует особенного ухода, весной и осенью я просто подкармливаю растение комплексными удобрениями.

Звезда и конус

Впервые в этом году выставку хост решили объединить с цветущими флоксами, так что ряды зелёных листьев соседствуют с пышными букетами, а замечательный аромат чувствуется ещё с улицы.

Коллекционер из Екатеринбурга Ираида Кирчегина более 22 лет увлекается выращиванием флоксов. В её собрании есть как отечественные сорта, так и зарубежные, и даже лично ею выведенные. Так, ярко-розовый флокс «Звезда Уктуса» автор назвала так из-за характерной формы цветка и места своего проживания.

– Особенность флоксов заключается в том, что они могут уйти в реверс, то есть возвратиться в свой изначальный природный вариант, который был до селекции, – делится Ираида Кирчегина. – У меня так было несколько раз, когда сорта теряли свои особенности формы и цвета. Чтобы этого избежать, нужно вовремя срезать флоксы, когда ударят первые заморозки.

Ещё один местный цветовод Татьяна Сметанина из 90 сортов флоксов на выставку привезла 15. Свою коллекцию она разделяет на крупноцветковые и мелкоцветковые сорта.

– Я хочу выделить крупноцветковый сорт «Игорь Тальков», который хорошо себя ведёт в уральском климате, – показывает на сиреневый букет Татьяна Сметанина. – У него очень интересный цвет: в солнечном свете он будет сиреневый, в пасмурную погоду – голубой. Это невысокий и раннецветущий сорт, который распускается с середины июля, в то время как поздние сорта могут зацвести только в конце лета. Для «Игоря Талькова», как и других сортов флоксов, важны плодородная земля, солнечное место, подкормки три раза за сезон. На зиму растение нужно замульчировать.

По словам цветовода, мелкоцветковые флоксы смотрятся более натурально из-за маленьких бутонов, которые остаются в закрытом виде. Именно поэтому сегодня они пользуются большей популярностью в ландшафтном дизайне. Один из самых красивых таких экспонатов на выставке – сорт «Бутоник». У растения фиолетово-розовые конусообразные цветки, которые держатся на кусте до самых морозов. О происхождении «Бутоника» ничего не известно, многие полагают, что растение просто обнаружили в природе. Кстати, именно этот сорт флокса стал одним из любимчиков на зрительском голосовании, которое проводили на прошлой выставке в 2019 году.

Выставку цветов «Флоксы и хосты» в Ботаническом саду УрО РАН можно успеть посетить сегодня, 31 июля, с 11 до 18 часов.

Андрей Раздорских посадил свой первый куст хосты, когда ему было всего лишь 12 лет Фото: Галина Соловьёва

Такие крошечные хосты, как «Кэтс ай», требуют гораздо больше ухода, чем классические сорта этого растения Фото: Галина Соловьёва

Татьяна Сметанина отмечает, что в уральском климате лучше всего выращивать раннецветущие флоксы Фото: Галина Соловьёва

Куст хосты «Винтер Сноу» достигает до полуметра в высоту и 1,2 метра в диаметре Фото: Галина Соловьёва

На сегодня «Секонд каминг» – один из самых дорогих сортов хост Фото: Галина Соловьёва

Флокс сорта «Русский сюрприз» бывает не только белым, но и лиловым и коралловым Фото: Галина Соловьёва

Флокс «Звезда Уктуса», выведенный екатеринбурженкой Ираидой Кирчегиной, отлично отражает своё название, да ещё и прославляет район нашего города Фото: Галина Соловьёва

Флокс «Игорь Тальков» Фото: Галина Соловьёва

Коллекционерам неизвестно происхождение флокса «Бутоник», бутоны которого остаются только в закрытом виде Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №138 от 31.07.2021