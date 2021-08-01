В Свердловской области стартовала перепись среди дачников и сельхозпредприятий

Перепись пройдёт среди СНТ, КФХ, ЛПХ и микропредприятий. Фото: Алексей Кунилов

С 1 августа в Свердловской области стартовала сельскохозяйственная микроперепись. Её цель - обновить информацию о состоянии сельскохозяйственной отрасли.

Она продлится до 31 августа.В свердловские списки микропереписи включено более 350 тысяч объектов. Это различные сельскохозяйственные микропредприятия, садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), личные подсобные хозяйства (ЛПХ), сообщает Свердловскстат.

Цели сельскохозяйственной микропереписи:

получение официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве,

получение сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или не обследуются (микропредприятия, КФХ, ЛПХ, СНТ),

актуализация перечня сельскохозяйственных производителей для повышения качества данных текущего статистического наблюдения в межпереписной период,

прогноз развития сельского хозяйства.

Микроперепись пройдёт с применением цифровых технологий. 732 переписчика будут оснащены планшетными компьютерами для сбора данных в электронном виде. Людей, которые её проводят, можно будет узнать по особой экипировке: на человеке будет сигнальный зелёный жилет и кепка с логотипом "Сельскохозяйственная микроперепись 2021". С собой у него будет удостоверение.