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22 августа 2021, 11:08

«Живые» арки в саду: министр ЖКХ Свердловской области рекомендует высаживать на садовом участке ивы

Ивы на участке Николая Смирнова

Ивы на участке Николая Смирнова уже выросли до внушительных размеров и через пару лет должны образовать зелёную арку Фото: Из личного архива Николая Смирнова

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов периодически делится на своей странице в Фейсбуке многолетним опытом благоустройства садового участка. На этот раз он рассказал, как можно вырастить ивы в виде живых арок.

«Многие садоводы часто используют деревья и кустарники в качестве живой изгороди, плотно высаживая их по периметру, – пишет Николай Смирнов. – Но не все знают, что по такой же аналогии можно делать и живые арки. Например, у себя на участке по обеим сторонам дорожки я посадил ивы. У этих деревьев есть интересная особенность: если посадить их недалеко друг от друга, то по мере роста они будут смыкать свои ветви, образуя арку. Надеюсь, что через пару лет такая арка появится и у меня».

Министр подчеркнул, что ива является прекрасным растением для декоративного оформления сада. Это дерево выносливо, отлично приживается, быстро растёт и самое главное – легко переносит кронирование. Николай Смирнов советует сорта ивы остролистой, краснотала, ивы прутовидной или пурпурной.

  • Опубликовано в №153 от 21.08.2021

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Областная газета Свердловской области
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