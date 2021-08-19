Глава Екатеринбурга пообещал увеличить размер субсидий для местных СНТ и учредить День садовода

Алексей Орлов (в центре) обсудил проблемы садоводов во время визита в СНТ «Берёзка» с председателем СНТ Фото: Алексей Кунилов

Вчера глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Берёзка» в Верх-Исетском районе города. Визит превратился в выездное совещание, на котором обсудили проблемы СНТ и пути их решения.

Проблемы эти, надо отметить, общие для всех садоводческих товариществ, которые создавались ещё в советские времена. Плохие, в рытвинах и ухабах, подъездные дороги, древние линии электропередачи и трансформаторы, не справляющиеся с нагрузкой, обмелевшие пожарные водоёмы. Всё это хозяйство требует капитального ремонта, замены оборудования. А значит, серьёзных финансовых вложений. К примеру, «Берёзке» на модернизацию системы электроснабжения требуется 4 миллиона рублей.

Чтобы справиться с модернизацией ЛЭП, не только «Берёзке», но и другим СНТ не обойтись без поддержки городского бюджета. И она в Екатеринбурге предусмотрена. Администрация города ежегодно выделяет три миллиона рублей на субсидии СНТ. Распределяются средства по конкурсу. Субсидии позволяют покрыть часть затрат на общественно важные для СНТ работы, но не более 350 тысяч рублей в год.

– Конечно, такой суммы явно недостаточно на масштабные проекты, – отмечает Алексей Орлов. – Как и того объёма средств, что сейчас выделяется на поддержку садоводов. Мы это понимаем и планируем со следующего года выделять на субсидии СНТ 12 миллионов рублей. Будет увеличен и размер единовременной субсидии.

Существуют, как объяснил Алексей Орлов, и другие способы поддержки садоводов. Так, администрации районов берут на баланс подъездные дороги к СНТ и поддерживают их в рабочем состоянии – выравнивают и расчищают грейдером, подсыпают щебнем.

Сложнее будет решить проблему дорог внутри садоводческих товариществ. В период приватизации владельцы многих участков самовольно расширили их за счёт общих земель. Теперь по дорогам можно проехать лишь на велосипеде да легковушке. Это непорядок. Уговорить «захватчиков» добровольно сдвинуть заборы не удаётся. Видимо, требуется законодательное решение – на федеральном уровне. Алексей Орлов попросил подключиться к решению вопроса депутата Госдумы, который принимал участие в выездном совещании.

Готовы власти передавать в пользование СНТ и водоёмы, которые находятся на муниципальных землях. Такой опыт в нашем регионе уже имеется – например, у СНТ «Луч» вопрос с водоёмом наконец-то решился спустя много лет – но лишь после того, как этим летом пожар уничтожил там несколько домов.

– У нас насчитывается тысяч триста садоводов, и их проблемы заслуживают самого серьёзного внимания, – отметил Алексей Орлов. – В начале сентября мы планируем провести в Екатеринбурге конференцию садоводов, обсудим проблемные вопросы, примем решение. А ещё я поддерживаю идею наших дачников учредить День садовода. Где-нибудь в середине сентября, после сбора урожая.

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