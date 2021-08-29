Заземление альпиниста: чем Евгения Виноградского увлекло садоводство?

Морковь у Евгения Виноградского в этом году выросла хорошая и очень крупная. Фото: Алексей Кунилов

Известный уральский альпинист, почётный гражданин Свердловской области Евгений Виноградский уже много лет покоряет не только горные вершины, но и садоводческое ремесло. Журналисты «ОГ» побывали на его даче и узнали, что выращивает на своём участке альпинист и как ностальгирует по горам в своей беседке.

Камин – почти костёр

Посёлок Старопышминск Берёзовского городского округа окружён невысокими скалистыми горами, покрытыми густым лесом. Неудивительно, что именно здесь находится дачный участок Евгения Виноградского, который полжизни посвятил покорению гор. Но обосновалась семья свердловского альпиниста здесь всего семь лет назад – до этого у них был сад на Уктусе, в черте Екатеринбурга.

– В огород на Уктусе мы приезжали работать, а не отдыхать, как тут, – рассказывает жена Евгения Елена. – Было грустно расставаться с тем садом, но в Старопышминске для нас лучше – с начала пандемии мы почти всё время здесь.

В свердловский посёлок чета Виноградских переехала, потому что здесь обосновался их сын Александр. По удачному стечению обстоятельств дом купили на одной и той же улице. К одноэтажному бревенчатому зданию Евгений Михайлович пристроил ещё одну комнату со стороны сада, а внутри сделал серьёзный ремонт: заменил полы, обил стены вагонкой. Но от деревенского дома с 60-летней историей остались неизменными ставни и белёный потолок с массивной матицей, которые очень нравятся хозяину.

– Здесь стояла здоровая русская печь, – указывает Евгений Виноградский на центр большой комнаты, где теперь выложен красивый камин из светлого кирпича. – Камин нужен, он у нас и в прошлом саду был. Это ведь открытый огонь, а вся наша молодость прошла у костра.

Тыквы-покорители

Когда Евгений и Елена только приобрели участок на Уктусе, один из друзей спортсмена сказал, мол, всё, Виноградский садоводом стал. «Как альпиниста меня на ноль такими словами помножил», – со смехом вспоминает Евгений Михайлович. Но в то время он просто физически не мог стать заядлым огородником: ежегодно по два месяца весной и осенью пропадал в горах и как раз пропускал посадки и сбор урожая. Впрочем, даже сейчас, когда Евгений Виноградский уделяет больше времени саду, а не восхождениям в горы, он не причисляет себя к особо увлечённым садоводам. Однако его успехи на участке говорят об обратном.

– Он вообще всем огородом занимается, – говорит Елена Константиновна. – Но главное его детище – тыквы. Видели, как они разрослись?

Тыквы действительно поражают. Они, как и их владелец, покоряют свои вершины: густые зелёные плети захватили не только два угла участка, но и уползли наверх по забору к соседям и даже забрались на куст крыжовника.

Кроме этого, Виноградские выращивают и другие овощи, есть здесь и ягодные кусты с плодовыми деревьями. На участке стоит большая добротная теплица, разделённая на две части: в одной растут огурцы, в другой – помидоры. На вопрос о том, какие работы в саду нравятся больше всего, Евгений Виноградский отшучивается: «Я люблю морковку выдернуть, в бочке помыть и съесть тут же». Но задумавшись, произносит: «Нравится растить зелень всякую: укроп, петрушку, базилик, рукколу».

Вырастив богатый урожай, Евгений Михайлович занимается и заготовками. Близкие отмечают, что его солёные огурцы получаются всегда самыми вкусными. Правда, секрета засолки никакого нет – каждый раз используется новый рецепт.

С вершин на землю

Проходим на задний двор в просторную беседку, где часто собираются семья и друзья Виноградских. Она сделана из деревянных брусьев, которые оплетает искусственный плющ. Справа от входа обустроен спортивный уголок: подвесная лестница, канат и турник – здесь Евгений Михайлович регулярно поддерживает спортивную форму. А также летом вместе с внуком по утрам ездит на велосипеде до старопышминского пруда, чтобы искупаться.

В беседке можно не только скрыться от жаркого солнца, но и насладиться шикарным видом: с трёх сторон отсюда открывается настоящая горная панорама. Это огромные плакаты с фотографиями гор, которые Евгению Виноградскому подарили на одной из выставок. Полотна свисают со всех сторон – их можно свернуть в рулоны и подвесить под потолком, а можно расправить и поностальгировать. От одного взгляда на снежные вершины на фоне голубого неба альпинист легко переносится в воспоминания о своих многочисленных походах.

– Если скучаю по экспедициям, то прихожу сюда и погружаюсь в атмосферу тех событий, – рассказывает наш собеседник.

На одном из плакатов изображён гималайский хребет с горами, высота которых около 8 000 метров. Многие из них уральский альпинист покорял не один раз.

– Слева гора Чо-Ойю, на ней я был три раза, – указывает на вершины Евгений Михайлович. – Это красивейшая гора Пумори, а в середине – Эверест, где я был пять раз. Дальше идёт Пик Барунзе, куда мы в 1995 году проложили новый маршрут. Канченджанга – третья по высоте вершина, куда в 1989 году была организована вторая советско-гималайская экспедиция, а для меня она была первой.

Разглядывая эти горные вершины, сложно поверить, что покорившему их человеку интересно заниматься такими земными вещами, как садоводство. Каково это, спускаться с гор на землю в прямом смысле этого слова?

– Когда ты оторван от нормальной жизни, находишься в тяжёлых, экстремальных условиях, тогда и мечтаешь о простых земных вещах: о траве и огороде, – произносит Евгений Виноградский. – Я всегда говорил, что мы не убегаем от жизни в горы, а, наоборот, отрываем себя от неё с большим трудом.

На своём небольшом участке Виноградские компактно разместили разные садовые культуры. Фото: Алексей Кунилов

Евгений и Елена Виноградские рядом со своим домом в Старопышминске. Фото: Алексей Кунилов

Плети тыквы разрослись так, что их пришлось вытаскивать от соседей. Фото: Алексей Кунилов

Евгений Виноградский поддерживает себя в отличной спортивной форме, чтобы быть готовым совершать новые горные восхождения. Фото: Алексей Кунилов