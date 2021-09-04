Варенье и джемы Людмила Ероновских раскладывает в небольшие баночки – их удобно хранить в холодильнике и дарить Фото: Из личного архиваЛюдмила Ероновских

Наш конкурс «С ОГорода – на стол» набирает обороты. Всё больше читателей «Областной газеты» присылают нам в редакцию фото и рецепты заготовок из собственного урожая. Сегодня оригинальным рецептом варенья делится жительница Артей.

Людмила Ероновских из посёлка Арти славится среди родных, друзей и знакомых своими кулинарными изысками. Она варит варенье и джемы не только из выращенных в своём саду ягод, но и из винограда, бананов, персиков.

– Мне нравится экспериментировать, – рассказывает Людмила Ероновских. – Люблю смешивать вкусы, делать микс из ягод, фруктов, орехов. Скажем, добавлять к черноплодной рябине апельсин и лимон, к яблокам – мармелад и бананы, к вишне, смородине и крыжовнику – грецкие орехи и ванилин.

Рецепт варенья от Людмилы Ероновских Ягоды (вишню, малину, смородину, крыжовник или черноплодную рябину) либо нарезанные дольками яблоки засыпаем сахаром в пропорции килограмм на килограмм. Даём постоять, чтобы сахар впитался. Ставим на огонь и, помешивая, доводим до кипения. Затем кладём ядра грецких орехов и варим пять минут. Выключаем огонь и оставляем варенье до утра. На следующий день снова доводим до кипения, варим пять-десять минут и добавляем пакетик ванилина.

Читательница любит соединять фрукты со своего огорода с экзотическими плодами Фото: Из личного архива Людмилы Ероновских

Напоминаем, что конкурс «С ОГорода — на стол» продлится до 20 сентября. Так что спешите отправить нам фото вашего урожая и интересных рецептов по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по почтовому адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Опубликовано в №163 от 04.09.2021