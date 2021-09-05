В Екатеринбурге наградили победителей ветеранских конкурсов на лучшую фотоработу и садоводческую композицию

Юрий Судаков вручил диплом и приз победителя конкурса в номинации «Овощной калейдоскоп» Наталье Качмашевой Фото: Галина Соловьёва

На этой неделе в рамках Месячника пенсионера в Екатеринбурге прошло награждение победителей областного конкурса «Это вырастил Я», который проводился при содействии Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. В Уральском центре народного искусства им. Евгения Родыгина (бывший ДК им. Лаврова – Прим. авт.) собралось более полусотни пенсионеров со всей Свердловской области, увлечённых садоводством и принимающих активное участие в деятельности ветеранских организаций.

– Согласно указу губернатора и при поддержке министерства социальной политики области конкурс проходит уже восьмой год, – отметил председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков. – В этот раз свои работы представили несколько тысяч человек со всей области.

Массовость проекта свидетельствует о его популярности среди пенсионеров. Тем более что садоводство – одно из главных увлечений наших пожилых людей. В конкурсе «Это вырастил Я» три номинации, их названия говорят сами за себя – «Овощной калейдоскоп», «Чудеса природы», «Домашняя фантазия».

Дипломы и ценные призы получили по три победителя в каждой из номинаций. Так, главный приз в номинации «Овощной калейдоскоп» достался председателю совета ветеранов «ВИЗ-Сталь» Наталье Качмашевой. Она представила на суд жюри мартеновский ковш, градирню, пушку и водяное колесо. Всё было сделано из овощей и ягод.

– В этом году у визовцев сразу три юбилея, – говорит Наталья Качмашева. – Исполняется 320 лет уральской металлургии, 295 лет заводу и 95 лет Верх-Исетскому району. Так что неслучайно наша работа была посвящена металлургам.

В номинации «Домашняя фантазия» победу одержала Татьяна Еремеева из Горноуральского городского округа, представив на конкурс свои заготовки на зиму. А в номинации «Чудеса природы» отличилась жительница Невьянска Надежда Кушнова – её «сапог-скороход» из перца поразил своей правдоподобностью членов жюри.

– Я тут совершенно ни при чём: всё создала природа, просто перец вырос в виде сапожка, – говорит Надежда Ильинична.

Лучше всего, по словам Надежды Кушновой, у неё вырастают томаты. Плоды сорта Малиновый гигант в этом году вымахали под кило триста граммов – вот уж действительно помидорные гиганты.

– С детства занимаюсь садоводством, заразила этим детей, а теперь уже и внукам показываю, как и что растёт в саду, – говорит Надежда Кушнова.

В тему Тут же подвели и итоги областного фотоконкурса «Гляжу в озера синие», где главной задачей было показать связь поколений, семейные традиции, красоты родной земли. Победителями стали: в номинации «Бабушка рядом с дедушкой» – Александр Поляков (Режевской городской округ), в номинации «Счастливые морщинки» - Геннадий Дмитриев (Каменск-Уральский), в номинации «Мой родной Урал» – Сергей Киселёв (Нижний Тагил). При этом в фотографической номинации «Бабушка рядом с дедушкой» многим понравился снимок Льва Урванцева из села Большая Тавра Красноуфимского городского округа, завоевавший второе место. Правда, снимали его дети, а пенсионер в компании с супругой, Елизаветой Семёновной, лишь позировал им. Но зато как! Снимок получился очень живым и сердечным. Кстати, в этом году чета Урванцевых отмечает 56 лет совместной жизни.

В этой работе мартеновский ковш сделан из тыквы, а расплавленный металл имитирует россыпь ягод Фото: Галина Соловьёва

Одна из победительниц конкурса Надежда Кушнова передала увлечение садоводством своим детям Фото: Галина Соловьёва

Лев Урванцев сетует, что на подведение итогов конкурса не смогла приехать из-за болезни его супруга: на взявшем приз фото они позировали вдвоём Фото: Галина Соловьёва

На награждении победителей конкурсов собралось около 60 ветеранов Фото: Галина Соловьёва

Снимок Льва Урванцева из села Большая Тавра Красноуфимского городского округа, завоевавший второе место Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №163от 04.09.2021