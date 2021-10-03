Как избежать конфликтов с соседями при строительстве на даче канализации

Единственный способ восстановить ущемлённые права садоводов, – это обратиться в суд по месту жительства. Иллюстрация: Максим Смагин

Раньше конфликты между садоводами часто возникали из-за размещённых на самой границе участков строений, посаженных деревьев, которые доставляли соседям неудобства. Сейчас всё чаще спорят из-за устроенных под носом у соседей канализационных колодцев и септиков, испускающих не слишком приятные запахи. Народ в садовых товариществах хочет жить с комфортом, но вот при этом многие руководствуются всё тем же правилом: лишь бы мне было хорошо и удобно, а на других наплевать.

Канализация под носом

В редакцию обратилась пенсионерка из Екатеринбурга Рауза Газизовна Фещук, чей участок находится в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Топограф», что близ посёлка Сагра. Клочком земли в 5,5 соток она владеет с 1982 года. Жили с соседями мирно, не конфликтовали, но летом этого года спокойную жизнь в саду нарушила стройка, затеянная соседом через дорогу. Тот, владея двумя земельными участками, по словам Раузы Фещук, вывел от своего жилого дома канализацию практически за пределы своих земельных владений. Оголовок канализационного колодца оказался на границе участка и дороги. Напротив как раз и располагается участок Раузы Фещук.

– Сосед, Максимов Михаил Николаевич, при строительстве канализации с нами не посоветовался, а просто поставил перед фактом: будете жить рядом с выгребной ямой, – возмущается Рауза Фещук.

Практически напротив устройства для сбора нечистот у четы Владислава и Раузы Фещук стоит дом. Но больше всего заботит пенсионеров то, что в 12 шагах от канализационного колодца оказалась питьевая скважина. Не скажется ли с годами такое соседство на качестве воды? Свою озабоченность Рауза Фещук изложила в заявлении, направленном в правление СНТ «Топограф» 14 августа 2021 года. Она указала, что «строительство канализации выполнено Максимовым М.Н. без разрешения правления СНТ и согласования с собственниками соседних участков… Отдушина и люк выгребной ямы вынесены за капитальное ограждение со стороны дороги, находятся в непосредственной близости (через дорогу, зауженную при строительстве ограждения) от дома и питьевой скважины на участке №42 перед центральным входом на участок с западной стороны, откуда дуют постоянные ветры. (Речь идёт об участке, который находится во владении Раузы Фещук. – Прим. авт.). К отдушине и люку выгребной ямы имеется свободный доступ для детей (они там часто играют)».

Через две недели Рауза Фещук получила, по сути, отписку за подписью председателя СНТ «Топограф» Евгения Сафронова и других членов правления. Вот что в сказано в документе (орфография сохранена): «Решение правления СНТ «Топограф» от 28.08.21 г.: Визуальный осмотр устройства «Септик» на участке №43 подтвердил, что нарушений норм установки «Септика» нет».

Снести нельзя, простить?

Но, судя по описанию и замерам расстояний, нарушения всё же есть. Во-первых, не может септик или накопитель для бытовых сточных вод ставиться на границе участка, и тем более за его пределами, на той же дороге. Конечно, так удобнее хозяевам сооружения, но это противоречит всем правилам. И перед монтажом канализации их стоит проштудировать. Главный документ, который содержит основные требования по строительству септиков, – СНиП номер 2.04.03–85. Если рядом находится скважина или колодец, нужно соблюдать нормативные расстояния, изложенные в СНиП 2.04.01–85 и 2.04.04–84. Кроме того, полезно заглянуть в СанПиН 2.1.5.980–00. Есть организации, которые занимаются установкой и производством септиков, и там прекрасно знают все эти нормативы.

– От скважины до септика по СанПиНу должно быть не менее 25 метров, от дороги – 3 метра, от забора или границы участка – 1 метр, – говорит менеджер одной из таких компаний Алексей Емельянов. – Но при установке локальных канализационных сооружений нужно принимать в расчёт то, что находится у соседа за забором. Если там есть скважина, нужно также отступить от неё на это расстояние.

Судя по той ситуации, что изложила Рауза Фещук, расстояние от септика до её скважины составляет 12 метров – это в два раза меньше норматива, и она вправе потребовать демонтажа и переноса соседской канализации. Вот только как этого добиться, если председатель сада и правление СНТ встали на сторону нарушителя?

– Единственный способ восстановить ущемлённые права садоводов, – это обратиться в суд по месту жительства, – считает президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – И в своих требованиях нужно заявить о том, что такое сооружение необходимо снести, так как в данном случае не соблюдаются как строительные, так и санитарные нормы. Но перед обращением в суд нужно зафиксировать сам факт нарушения, замерить рулеткой расстояния, сфотографировать. Если это комиссионно отказывается сделать председатель, то нужно привлечь соседей. И уже после этого обращаться в суд.

В последнее время, чтобы не привлекать лишнего внимания, хозяева таких сооружений, устроенных не по правилам, стали даже маскировать выходящую на поверхность крышку оголовка колодца: закапывать её песком, закладывать дровами, ставить на неё прицеп или старую машину. Но не лучше ли изначально сделать так, чтобы нужное для комфортного проживания семьи на даче сооружение не превращалось в постоянный раздражитель для соседей, не загрязняло питьевые источники? Но и нельзя закапывать септик на отшибе, ведь там его невозможно будет обслуживать.

– Лучше ставить септик ближе к въезду на участок, но соблюдая все нормы и правила. Важно, чтобы ассенизаторская машина могла легко к нему подъехать, – даёт совет Алексей Емельянов.

Выведенные за пределы участка канализационные колодцы зачастую ещё и опасны для окружающих. Фото: Владимир Мартьянов